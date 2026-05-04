बंगाल में खिला 'कमल' तो बिहार में 'झालमुड़ी पार्टी', जीत से पहले ही BJP कार्यकर्ताओं का जश्न
नतीजों से पहले ही बिहार बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. पटना में लड्डू के साथ झालमुड़ी भी खिलाई जा रही है. पढ़ें..
Published : May 4, 2026 at 2:14 PM IST
पटना: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है. अंतिम नतीजों का इंतजार है लेकिन तस्वीरें साफ होने लगी है कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है. खासकर पश्चिम बंगाल के रुझानों को लेकर जहां पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, वहीं बिहार की राजधानी पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नतीजों से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया. कार्यकर्ताओं ने मौर्य लोक परिसर के बाहर राहगीरों के बीच झालमुड़ी और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया.
नतीजे से पहले ही जश्न शुरू: दरअसल, शुरुआती रुझानों में भाजपा गठबंधन तीन राज्यों में बढ़त बनाता नजर आ रहा है. वहीं पश्चिम बंगाल में भी लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन रुझानों से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता इसे अपनी जीत मानकर जश्न में जुट गए हैं. पटना में भाजपा दफ्तर से करीब 500 मीटर दूर मौर्य लोक के पास कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और लोगों को मिठाई बांटी.
लड्डू के साथ झालमुड़ी: इस जश्न की खास बात यह रही कि कार्यकर्ताओं ने केवल लड्डू ही नहीं, बल्कि झालमुड़ी भी बांटी. दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंगाल में एक दुकान पर झालमुड़ी खाने का वीडियो काफी चर्चित हुआ था. उसी प्रतीक को अपनाते हुए पटना में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी बांटकर अपनी खुशी जाहिर की. राहगीरों में भी इस जश्न को लेकर उत्सुकता देखने को मिली.
मुफ्त में मिली झालमुड़ी: मजदूर मंटू ने बताया कि उन्हें मुफ्त में झालमुड़ी दी गई और बताया गया कि यह भाजपा की जीत की खुशी में बांटी जा रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें यह अच्छा लग रहा है कि लोग बता रहे हैं कि यह मोदी जी की जीत है और इस खुशी में झाल मुड़ी खिलाई जा रही है.
क्या बोले बीजेपी नेता?: इस दौरान कृष्ण कुमार कल्लू के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया, जहां वे खुद झालमुड़ी बनाकर लोगों को खिलाते नजर आए. उन्होंने कहा कि यह जीत केवल रुझानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, जिसका असर अब दिख रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि जीत पर झालमुड़ी और लड्डू बांटे जाएंगे, उसी परंपरा को निभाया जा रहा है.
"आज सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बंगाल में जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है. वह लोग विपक्ष को भी झाल मुड़ी खिलाएंगे और उन्हें मिर्ची लगेगी तो लड्डू भी खिलाएंगे. कुछ ही घंटे में क्लियर हो जाएगा कि भाजपा ने बंगाल में भारी बहुमत से सरकार बनाई है और जनता ने भाजपा को बड़ा मैंडेट दिया है. शुरूआती रुझान अब नतीजे में बदलने लगे हैं और यह भाजपा के पक्ष में है."- कृष्ण कुमार कल्लू, नेता, बीजेपी
झालमुड़ी बंगाल की पहचान: वहीं, भाजपा कार्यकर्ता कुंदन कुमार गुप्ता ने कहा कि झालमुड़ी बंगाल की पहचान है और अब यह पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है और जनता ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है. पूरे देश भर की नजर बंगाल चुनाव पर थी और दुनिया के कई देश भी बंगाल के नतीजे पर नजर बनाए हुए थे. वहीं, एक अन्य
"देश के कई राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है और जनता अब विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है. आज वह लोग झालमुड़ी लोगों के बीच बांटकर जश्न मान रहे हैं और साथ-साथ लड्डू भी बांट रहे हैं."- सुरेंद्र कुमार सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता
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