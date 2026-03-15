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UP BJP का मिशन बंगाल; PM की रैली का लाइव टेलीकास्ट, बंगाली समुदाय के लोग पहुंचे

भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने कहा कि बंगाल में इस बार प्रधानमंत्री की नीतियां स्पष्ट तौर पर लोगों के बीच पहुंच रही हैं.

UP BJP का मिशन बंगाल.
UP BJP का मिशन बंगाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 10:12 AM IST

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लखनऊ: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को यूपी बीजेपी भी सक्रिय हो गई है. पीएम मोदी की बंगाल में हुई रैली को लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बंगाली समुदाय के लोग आमंत्रित किए गए. रैली का लाइव टेलीकास्ट किया गया.

पीएम मोदी की रैली का सजीव प्रसारण देखकर बंगाली समुदाय ने आह्वान किया कि वह हर हाल में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने का प्रयास करेंगे. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, उससे तय है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार जरूर बनेगी.

बंगाली समुदाय पहुंचा: कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ भाजपा की मदद करने की बात कही. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री की रैली सुनने के बाद कहा कि हमने यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के बंगाली समुदाय के लिए आयोजित किया, ताकि वह अपने रिश्तेदारों को बंगाल में यह बता सकें कि उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छी सरकार है और देश का माहौल कैसा है.

UP BJP मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

बदलाव का माहौल: उसकी तुलना बंगाल से करके यह बताएं कि क्यों तृणमूल कांग्रेस की सरकार बदली जाना जरूरी है. प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के दौरान एक बार भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया. इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने निर्मम सरकार कहा है. इसकी मुखिया ममता बनर्जी हैं और उनका नाम लेना जरूरी नहीं है.

इस बार रिवर्स खेला होंबे: भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने कहा कि बंगाल में इस बार प्रधानमंत्री की नीतियां स्पष्ट तौर पर लोगों के बीच पहुंच रही हैं. इस बार बंगाल में रिवर्स 'खेला होबे'. उन्होंने कहा निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है.

उत्तर प्रदेश में आयोजन करने का अर्थ यही है कि हम अधिक से अधिक बंगाली समुदाय के बीच अपना संदेश पहुंचा सकें. नीरज सिंह ने कहा कि जिस तरह से भारी संख्या में बंगाली समुदाय के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इससे हम बंगाल की भावना का स्पष्ट आंकलन कर सकते हैं.

इस्कॉन संस्था से जुड़ी प्रीति ने बताया कि बंगाल में इस्कॉन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया. मैं बांग्लादेश की नहीं बंगाल की बात कर रही हूं, जहां मंदिर इस सरकार में असुरक्षित हैं.

भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रभारी विनीत शुक्ला ने बताया कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की रैली ने बंगाली समुदाय के बीच में असर डाला है और बंगाल में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा.

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