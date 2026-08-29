क्या नक्सली कर रहे थे पैंगोलिन शल्क की तस्करी, कांकेर में माओवादी डंप से मिले चौंकाने वाले सामान
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके शल्कों और मांस की अवैध मांग के कारण यह प्रजाति गंभीर संकट के दौर में है. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 29, 2026 at 4:38 PM IST
कांकेर: छोटेबेठिया थाना इलाके के ग्राम मोरखंडी में सुरक्षा बलों की टीम एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग पर निकली. फोर्स ने यहां सर्चिंग के दौरान माओवादी डंप का खुलासा किया. नक्सल डंप से बरामद सामानों को जब बाहर निकाला गया तो जवान भी हैरान रह गए. डंप में पैंगोलिन शल्क यानी पैंगोलिन जीव को मारकर निकाली गई उसकी चमड़ी भी मिली. करीब 3 किलो 500 ग्राम ये शल्क मिले हैं.
नक्सल डंप से पैंगोलिन शल्क बरामद
बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि माओवादी डंप से किसी जीव के शल्क मिले हों. कांकेर में शायद यह पहला मौका है जब जवानों ने सर्चिंग के दौरान नक्सल डंप के साथ पैंगोलिन के शल्क बरामद किए हैं. कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिली राखेचा ने बताया कि छोटेबेठिया पुलिस, डीआरजी और बीएसएफ की टीम रुटीन सर्चिंग अभियान पर कांकेर के मोरखंडी जंगल में एरिया डोमिनेशन के लिए गई थी. सर्चिंग के दौरान जवानों को मोरखंडी नदी के किनारे कुछ गड़े होने की खबर मिली. जवानों ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्चिंग अभियान चलाया. खुदाई के दौरान जवानों को जमीन के नीछे छिपाकर रखे गए हथियार और पैंगोलिन शल्क मिले. पैंगोलिन शल्क को एक टिफिन बॉक्स में बंद कर रखा गया था. जवानों ने मौके से भरमार बंदूकें और नक्सली सामान भी बरामद किया है.
क्या नक्सली कर रहे थे पैंगोलिन शल्क की तस्करी
जवानों ने पैंगोलिन शल्क मिलने की सूचना वन विभाग को दी है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर नक्सलियों के पास पैंगोलिन के शल्क कैसे पहुंचे और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था.
पैंगोलिन के शल्क की बरामदगी के पीछे वन्यजीव तस्करी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. स्थानीय स्तर पर इसके इस्तेमाल से लेकर बाहरी या अंतरराष्ट्रीय बाजार में तस्करी तक, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पूर्व में भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कीमती लकड़ियों और अन्य वन संपदाओं की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं. ऐसे में पैंगोलिन के शल्क की बरामदगी को गंभीरता से लिया जा रहा है: राकेश कुर्रे, एडिशनल एसपी, पखांजूर
छोटेबेठिया के जंगल में सर्च ऑपरेशन
छोटेबेठिया के जंगल में हुई इस संयुक्त कार्रवाई में बीएसएफ 94वीं वाहिनी, जिला बल, डीआरजी और बीएसएफ के जवान शामिल रहे. पुलिस का कहना है कि नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती जंगल क्षेत्रों में संयुक्त सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान लगातार जारी रहेगा.
भारतीय पैंगोलिन के बारे में जानिए
वन विभाग के मुताबिक भारतीय पैंगोलिन एक अत्यंत दुर्लभ स्तनधारी प्रजाति है, ये कीटों और दीमकों को खाकर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके शल्कों और मांस की अवैध मांग के कारण यह प्रजाति गंभीर संकट में भी है. वन कानून के मुताबिक किसी भी वन्यजीव को पकड़ना, रखना, बेचने का प्रयास करना या नुकसान पहुंचाना कानूनन गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है.
पैंगोलिन की खासियत
- यह एक शल्क वाला (परतदार) स्तनधारी जीव है.
- एकमात्र ऐसा जीव है कि जिसकी त्वचा पर बाल नहीं होते.
- जीव की सुरक्षा के लिए इसके शरीर मजबूत शल्क होते हैं.
- खतरा होने पर यह अपने शरीर को गोल आकार या कहें गेंद जैसा बना लेता है.
- इसका मुख्य आहार चींटियां और दीमक हैं, जिन्हे ये चाव से खाता है.
- अपनी लंबी और चिपचिपी जुबान से ये कीड़ों को आसानी से पकड़ने में है माहिर.
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