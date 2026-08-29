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क्या नक्सली कर रहे थे पैंगोलिन शल्क की तस्करी, कांकेर में माओवादी डंप से मिले चौंकाने वाले सामान

कांकेर: छोटेबेठिया थाना इलाके के ग्राम मोरखंडी में सुरक्षा बलों की टीम एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग पर निकली. फोर्स ने यहां सर्चिंग के दौरान माओवादी डंप का खुलासा किया. नक्सल डंप से बरामद सामानों को जब बाहर निकाला गया तो जवान भी हैरान रह गए. डंप में पैंगोलिन शल्क यानी पैंगोलिन जीव को मारकर निकाली गई उसकी चमड़ी भी मिली. करीब 3 किलो 500 ग्राम ये शल्क मिले हैं.

नक्सल डंप से पैंगोलिन शल्क बरामद

बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि माओवादी डंप से किसी जीव के शल्क मिले हों. कांकेर में शायद यह पहला मौका है जब जवानों ने सर्चिंग के दौरान नक्सल डंप के साथ पैंगोलिन के शल्क बरामद किए हैं. कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिली राखेचा ने बताया कि छोटेबेठिया पुलिस, डीआरजी और बीएसएफ की टीम रुटीन सर्चिंग अभियान पर कांकेर के मोरखंडी जंगल में एरिया डोमिनेशन के लिए गई थी. सर्चिंग के दौरान जवानों को मोरखंडी नदी के किनारे कुछ गड़े होने की खबर मिली. जवानों ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्चिंग अभियान चलाया. खुदाई के दौरान जवानों को जमीन के नीछे छिपाकर रखे गए हथियार और पैंगोलिन शल्क मिले. पैंगोलिन शल्क को एक टिफिन बॉक्स में बंद कर रखा गया था. जवानों ने मौके से भरमार बंदूकें और नक्सली सामान भी बरामद किया है.