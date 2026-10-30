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CSJMU में वेलनेस कॉन 2026 का आगाज आज से, 11 पद्म विजेता रखेंगे अपनी बात

CSJMU में वेलनेस कॉन 2026 का आगाज आज. ( etv bharat )

कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में 30 अक्टूबर यानी आज से एक नवंबर तक वेलनेस कॉन 2026 का आगाज होगा. इस तीसरी अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में खास बात ये है, कि चिकित्सा जगत के 11 पद्म पुरस्कार प्राप्त विशेषज्ञ विवि आकर अपनी बातें सभी से साझा करेंगे. इसके साथ ही इस कांफ्रेंस में 1150 प्रतिभागी होंगे और देश व दुनिया से 100 स्पीकर्स हिस्सा लेंगे. वहीं, दो विशेषज्ञ आर्मेनिया से आ रहे हैं जो विवि पहुंचेंगे.





विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने बताया कि इस तीसरी अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में विवि के छात्र-छात्राओं व फैकल्टी सदस्यों को कई अहम जानकारियां मिल सकेंगी. आज 11 पद्म विजेता विशेषज्ञ आ रहे हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों के माहिर हैं. इससे निश्चित तौर पर कांफ्रेंस में वेलनेस पर गंभीरता से बात होगी. 29 आयुर्वेद विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, जो आयुर्वेद से विभिन्न बीमारियों के इलाज की जानकारी देंगे.