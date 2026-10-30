CSJMU में वेलनेस कॉन 2026 का आगाज आज से, 11 पद्म विजेता रखेंगे अपनी बात
तीसरी अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में देश और दुनिया से 1150 प्रतिभागी, 100 स्पीकर्स लेंगे हिस्सा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:24 AM IST
कानपुर: शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में 30 अक्टूबर यानी आज से एक नवंबर तक वेलनेस कॉन 2026 का आगाज होगा. इस तीसरी अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में खास बात ये है, कि चिकित्सा जगत के 11 पद्म पुरस्कार प्राप्त विशेषज्ञ विवि आकर अपनी बातें सभी से साझा करेंगे. इसके साथ ही इस कांफ्रेंस में 1150 प्रतिभागी होंगे और देश व दुनिया से 100 स्पीकर्स हिस्सा लेंगे. वहीं, दो विशेषज्ञ आर्मेनिया से आ रहे हैं जो विवि पहुंचेंगे.
विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने बताया कि इस तीसरी अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में विवि के छात्र-छात्राओं व फैकल्टी सदस्यों को कई अहम जानकारियां मिल सकेंगी. आज 11 पद्म विजेता विशेषज्ञ आ रहे हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों के माहिर हैं. इससे निश्चित तौर पर कांफ्रेंस में वेलनेस पर गंभीरता से बात होगी. 29 आयुर्वेद विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, जो आयुर्वेद से विभिन्न बीमारियों के इलाज की जानकारी देंगे.
विवि में पहली बार बनेगा फ्रेंगरेंस गार्डन: विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने बताया कि सीएसजेएमयू में पहली बार फ्रेंगरेंस वाला गार्डन तैयार हो रहा है. इसके साथ ही केमिस्ट्री विभाग में पहली बार छात्र वेलनेस इन केमिस्ट्री पर पढ़ाई करेंगे. उन्होंने कहा, विवि में योग, क्लीनिकल साइकोलॉजी के कई विषयों की छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. अब वह वेलनेस को लेकर भी पढ़ाई कर सकेंगे. बोले, मौजूदा समय में जो हमारी लाइफ स्टाइल है वह तमाम कारणों से बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते छात्र व शिक्षक आएदिन बीमार होते हैं. तमाम चुनौतियों के बीच खुद को फिट कैसे रखना है, इसकी जानकारी वेलनेस कॉन 2026 में विभिन्न विशेषज्ञ देंगे. वार्ता में प्रति कुलपति सुधांशु पांड्या, कुलसचिव राकेश मिश्रा, डा.प्रवीण कटियार, डा.संदीप सिंह, डा.दिवाकर अवस्थी आदि उपस्थित रहे.