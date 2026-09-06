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सहारनपुर में मस्जिद के नीचे कुआं! मंत्री कपिल देव बोले- सच सामने आना चाहिए, प्रशासन करे जांच

मंत्री ने कहा, मस्जिद को हटाने की कार्रवाई न्यायोचित है. ( Photo Credit; ETV Bharat )