सहारनपुर में मस्जिद के नीचे कुआं! मंत्री कपिल देव बोले- सच सामने आना चाहिए, प्रशासन करे जांच
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, यदि जमीन सरकारी है और उस पर अवैध निर्माण हुआ है तो उसे हटाने की कार्रवाई न्यायोचित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 10:57 PM IST
सहारनपुर : सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक निर्माण को ध्वस्त किए जाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि यदि जमीन सरकारी है और उस पर अवैध निर्माण हुआ है तो उसे हटाने की कार्रवाई न्यायोचित है. वहीं सोशल मीडिया पर सामने आ रहे कुएं के वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन से इसकी भी जांच कराने की मांग की है.
राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मीडिया में सामने आई जानकारी के अनुसार, संबंधित जमीन प्रशासनिक थी और वहां लंबे समय से मस्जिद स्थापित थी. प्रशासनिक जांच और न्यायालय के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है. ऐसे में यदि जमीन सरकारी है और उस पर अवैध निर्माण किया गया है तो उसे हटाना न्यायोचित है.
कपिल देव अग्रवाल ने कहा, प्रशासन से कुएं की वास्तविकता और उसके इतिहास की जांच कराने की मांग की गई है. यदि वास्तव में वहां पुराना कुआं मौजूद था तो उसके संबंध में तथ्यों की जानकारी सामने आनी चाहिए और यह भी जांच होनी चाहिए कि उसका ऐतिहासिक स्वरूप क्या था. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण का मामला अलग है, लेकिन यदि कुएं से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य सामने आते हैं, कुआं निकला है तो इसका मतलब है वह हिंदू स्थान है.
प्रशासन को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए. योगी सरकार किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से कार्रवाई नहीं करती, बल्कि कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है. मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने के आरोप राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी वर्गों को समान अधिकार मिल रहा है और सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत पर काम कर रही है. उन्होंने एसटी हसन के बयानों को भी राजनीतिक रूप से भड़काने वाला बताया.
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