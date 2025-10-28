ETV Bharat / state

पलामू में वेल्डिंग दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या, जानिए क्या है पूरा मामला?

पलामू: जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में वेल्डिंग दुकानदार जसीमुद्दीन अंसारी की अज्ञात अपराधियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. यह घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है. घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 98 पर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ. इस मामले में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा तब जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया.

दुकानदार को कॉल कर बुलाया फिर कर दी हत्या

दरअसल, दुकानदार जसीमुद्दीन अंसारी हरिहरगंज में ही खुद की वेल्डिंग वर्क की दुकान चलाता था. सोमवार देर रात कॉल कर वेल्डिंग के काम से अपराधियों ने उसे बुलाया था. बाद में अपराधी ने उसे चाकू से गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन एवं स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जिसके बाद में दुकानदार को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

इलाज के दौरान बिहार में दुकानदार की मौत