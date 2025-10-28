ETV Bharat / state

पलामू में वेल्डिंग दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या, जानिए क्या है पूरा मामला?

पलामू के हरिहरगंज क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने वेल्डिंग दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Concept Image
प्रतीकात्मक इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 28, 2025 at 9:50 AM IST

2 Min Read
पलामू: जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में वेल्डिंग दुकानदार जसीमुद्दीन अंसारी की अज्ञात अपराधियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. यह घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है. घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 98 पर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ. इस मामले में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा तब जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया.

दुकानदार को कॉल कर बुलाया फिर कर दी हत्या

दरअसल, दुकानदार जसीमुद्दीन अंसारी हरिहरगंज में ही खुद की वेल्डिंग वर्क की दुकान चलाता था. सोमवार देर रात कॉल कर वेल्डिंग के काम से अपराधियों ने उसे बुलाया था. बाद में अपराधी ने उसे चाकू से गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन एवं स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जिसके बाद में दुकानदार को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

इलाज के दौरान बिहार में दुकानदार की मौत

जिसके बाद परिजन जसमुद्दीन अंसारी को इलाज के लिए बिहार के औरंगाबाद लेकर पहुंचे, यहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. दुकानदार की मौत से नाराज ग्रामीणों ने एनएच 98 पर प्रदर्शन किया. बाद में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन मिलने के बाद परिजन एनएच से हटे.

पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. दरअसल, जसीमुद्दीन अंसारी अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था. घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है: संतोष कुमार, थाना प्रभारी, हरिहरगंज

