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सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोपियों का बंपर स्वागत; बुलंदशहर में निकाला गया रोड शो

सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोपियों का बंपर स्वागत. ( Photo Credit: ETV Bharat )