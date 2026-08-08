सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोपियों का बंपर स्वागत; बुलंदशहर में निकाला गया रोड शो
सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोपी सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा बुलंदशहर के रहने वाले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 1:32 PM IST
बुलंदशहर: सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोपियों का बुलंदशहर में फूल-मालाओं से स्वागत किया गया. करीब 7 किलोमीटर तक रोड शो निकाला गया. रास्ते में कई जगह लोगों ने उनका स्वागत किया. गांव पहुंचने पर फूल-माला और ढोल-नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया.
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोपी सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा बुलंदशहर के रहने वाले हैं. उनके गांव पहुंचने पर करीब 7 किलोमीटर तक रोड शो निकाला गया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि ETV भारत नहीं करता है.
बता दें कि 2 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बिहार के सांसद पप्पू यादव पर सनातन धर्म के अपमान को लेकर सवाल पूछने, चप्पल फेंकने का आरोप सुमित गिरी और उनके साथी हैप्पी शर्मा पर लगा था. हैप्पी शर्मा बुलंदशहर के गांव नैथला के मूल निवासी है और भाजपा बुलंदशहर ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष हैं.
वहीं दूसरे आरोपी सुमित गिरी सिकंदराबाद नगर में भाजपा का मंत्री है. इस घटना के बाद शुक्रवार को हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी का बुलंदशहर से नैथला गांव तक खुली जीप में सवार होकर परिजन और ग्रामीणों ने रोड शो निकाला.
इस दौरान हैप्पी शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया है. स्वागत के दौरान सभी से अपील की है कि सनातन धर्म का अपमान न होने दें और जहां पर भी पप्पू यादव का कार्यक्रम हो उसका विरोध किया जाए.
गंगेरूवा में हिंदू रक्षा दल की टीम ने भव्य स्वागत किया. गांव नैथला में कांति मास्टर, राजकुमार शर्मा, देवदास शर्मा, आकाश शर्मा, ग्राम प्रधान प्रियंक कौशिक, कविता शर्मा पूर्व प्रधान आदि ने स्वागत किया. गांव सिखेड़ा में बबलू चौधरी, कुशल चौधरी समेत अन्य ने भव्य स्वागत किया.
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