ETV Bharat / state

रायपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की वेलकम मीटिंग, 4-5 मुद्दों पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की रणनीति

रायपुर के राजीव भवन में कार्यक्रम हुआ जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की गई.

Welcome meeting Congress
रायपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की वेलकम मीटिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: शहर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शनिवार को नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की वेलकम मीटिंग आयोजित की गई. इसमें AICC सचिव व सह प्रभारी जरिता लेतफलांग, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. यहां कई मुद्दों पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की रणनीति भी बनाई गई.

जिला अध्यक्षों का स्वागत और परिचय: पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि सभी जिलों से आए नए जिला अध्यक्षों का गमछा पहनाकर स्वागत किया गया और सभी ने एक-दूसरे से परिचय किया. वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मार्गदर्शन, शुभकामनाएं और जिम्मेदारियां समझाईं. आगे सब मिलकर बीजेपी सरकार की नाकामी को उजागर करेंगे.

4-5 बड़े मुद्दों पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की रणनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

SIR और अन्य मुद्दों पर चर्चा: बैठक में SIR सहित कई संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई. आने वाले समय में जिला अध्यक्ष अपने जिलों में बैठकों का आयोजन करेंगे. महासमुंद में धान खरीदी केंद्र में टोकन नहीं मिलने से किसान के आत्महत्या की कोशिश पर भी चिंता जताई गई.

इन मुद्दों पर होगा बड़ा आंदोलन

  • बढ़ी हुई बिजली दर
  • किसानों की समस्याएं
  • धान खरीदी में गड़बड़ियां
  • जमीन गाइडलाइन दर

14 दिसंबर को दिल्ली में रैली: कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान के तहत विशाल रैली निकालेगी. छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जाने पर रणनीति बनी.

नए जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग जल्द: AICC जल्द ही जिला अध्यक्षों की 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए भी तारीख तय करेगी. इसके बाद स्थान चयन कर प्रशिक्षण शुरू होगा.

आदिवासी नेता की मौत पर कांग्रेस गंभीर: कांकेर के आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मेकाहारा में इलाज के दौरान मौत पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए. आदिवासी समाज ने चक्काजाम किया और कांग्रेस ने कहा कि 7 दिनों में जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. कांग्रेस इस मामले में अपनी जांच कमेटी भी बनाएगी.

कांग्रेस शासनकाल में मिले पट्टे को भाजपा सरकार ने फर्जी बताया, FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया. जेल में प्रताड़ित किया गया और गुपचुप रायपुर में भर्ती किया गया. कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन हो- दीपक बैज, PCC चीफ

NSUI और युवा कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर अभी चर्चा नहीं: बैज ने कहा कि इन पदों के सृजन पर बैठक में चर्चा नहीं हुई, लेकिन भविष्य में संगठन को मजबूत करने के लिए इन विंग्स में नियुक्तियाँ होंगी.

बीजेपी सरकार के 2 साल, शिक्षा मंत्री यादव ने बताया बेमिसाल, कांग्रेस ने कहा- उपलब्धि पूरी तरह जीरो
हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की पत्नी ने अन्याय का लगाया आरोप, 7 दिसंबर को बुलाई महापंचायत
बृजमोहन की चिट्ठी पर दीपक बैज का तंज, अब खुद के लोग फैसले को मान रहे गलत, नई गाइडलाइन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

TAGGED:

DISTRICT PRESIDENTS CONGRESS
CONGRESS PROTEST
जरिता लेतफलांग
भूपेश बघेल
WELCOME MEETING CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.