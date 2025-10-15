ETV Bharat / state

अगले दीपोत्सव से अलवर में नहीं बनेंगे स्वागत द्वार, केवल आकर्षक सजावट और रोशनी होगी, जानिए क्यों

दिवाली पर हर साल अलवर शहर को रोशनी से सजाया जाता है, लेकिन अगले साल एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.

दिवाली पर स्वागत द्वार
दिवाली पर स्वागत द्वार (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
अलवर : दीपावली पर्व पर अगले वर्ष से अलवर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पिछले कई वर्षों से दीपोत्सव पर परंपरा के रूप में शहर में लगने वाले स्वागत द्वार आने वाले वर्षों में नहीं बनाए जाएंगे. यह महत्वपूर्ण निर्णय संयुक्त व्यापारी महासंघ ने शहरवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है. दीपोत्सव पर्व पर आकर्षक सजावट और रोशनी तो होगी, लेकिन अब स्वागत द्वार नहीं बनाए जाएंगे. इससे लोगों को यातायात की असुविधा और संभावित दुर्घटनाओं से बचाया जा सकेगा.

संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने बताया कि हर वर्ष दीपावली से पहले शहर के मुख्य बाजारों, चौक-चौराहों और मार्गों पर स्वागत द्वार लगाए जाते थे. इन द्वारों को व्यापारी संगठन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर सजाते थे, लेकिन इन विशाल द्वारों के कारण ट्रैफिक जाम, आवाजाही में अवरोध और दुर्घटनाओं की संभावना रहती थी. रविवार को भी शहर के एक मुख्य बाजार में ऐसा ही एक हादसा होते-होते बच गया. ऐसे में महासंघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब भविष्य में दीपोत्सव पर्व पर शहर में स्वागत द्वार नहीं बनाए जाएंगे.

हरमीत सिंह मेहंदीरता, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापारी महासंघ. (ETV Bharat Alwar)

महासंघ ने कहा, सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि : महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने कहा कि शहरवासियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है. महासंघ की ओर से सामूहिक निर्णय लिया है कि अब शहरवासियों की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए शहर में दीपोत्सव पर स्वागत द्वार नहीं बनाए जाएंगे. दीपावली पर शहर को केवल आकर्षक लाइटिंग और रंगीन सजावट से सजाया जाएगा. नगर निगम ने इस बार दीपावली से पहले स्वागत द्वार लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि निगम ने शहर में बिना अनुमति के लगाए गए स्वागत द्वारों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर मौके पर कार्रवाई की.

शहर की सजावट होगी आकर्षक : संयुक्त व्यापारी महासंघ अध्यक्ष ने बताया कि दीपोत्सव पर्व की परंपरा और चमक पर स्वागत द्वार नहीं बनाने के निर्णय का कोई असर नहीं पड़ेगा. कारण है कि अगले साल से दीपोत्सव पर स्वागत द्वार बनाने के बजाय शहर की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. शहर के मुख्य बाजारों को बिजली की झालरों, रंगीन लाइटों और पारंपरिक सजावट से निखारा जाएगा.

DIWALI FESTIVAL
WELCOME GATES IN ALWAR
दिवाली पर स्वागत द्वार
DIWALI 2025

