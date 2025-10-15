ETV Bharat / state

अगले दीपोत्सव से अलवर में नहीं बनेंगे स्वागत द्वार, केवल आकर्षक सजावट और रोशनी होगी, जानिए क्यों

दिवाली पर स्वागत द्वार ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : दीपावली पर्व पर अगले वर्ष से अलवर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पिछले कई वर्षों से दीपोत्सव पर परंपरा के रूप में शहर में लगने वाले स्वागत द्वार आने वाले वर्षों में नहीं बनाए जाएंगे. यह महत्वपूर्ण निर्णय संयुक्त व्यापारी महासंघ ने शहरवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है. दीपोत्सव पर्व पर आकर्षक सजावट और रोशनी तो होगी, लेकिन अब स्वागत द्वार नहीं बनाए जाएंगे. इससे लोगों को यातायात की असुविधा और संभावित दुर्घटनाओं से बचाया जा सकेगा. संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने बताया कि हर वर्ष दीपावली से पहले शहर के मुख्य बाजारों, चौक-चौराहों और मार्गों पर स्वागत द्वार लगाए जाते थे. इन द्वारों को व्यापारी संगठन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर सजाते थे, लेकिन इन विशाल द्वारों के कारण ट्रैफिक जाम, आवाजाही में अवरोध और दुर्घटनाओं की संभावना रहती थी. रविवार को भी शहर के एक मुख्य बाजार में ऐसा ही एक हादसा होते-होते बच गया. ऐसे में महासंघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब भविष्य में दीपोत्सव पर्व पर शहर में स्वागत द्वार नहीं बनाए जाएंगे. हरमीत सिंह मेहंदीरता, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापारी महासंघ. (ETV Bharat Alwar)