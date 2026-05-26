हाशिम बाबा गैंग का शूटर हरियाणा से गिरफ्तार, वेलकम इलाके के चर्चित मर्डर केस में था फरार
इस मामले में आरोपी मोइन कुरैशी को स्पेशल सेल पहले ही फरवरी 2026 में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है.
Published : May 26, 2026 at 3:15 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर हाशिम बाबा के करीबी शूटर रुहैल उर्फ साहिल को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया है. आरोपी वेलकम थाना इलाके में हुए चर्चित हत्या मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था. कोर्ट की ओर से उसके खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई भी जारी की गई थी.
गिरफ्तार आरोपी रुहैल उर्फ साहिल मूल रूप से बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसकी उम्र 28 वर्ष है. आरोपी हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है. उसके खिलाफ वेलकम थाना में 23 जनवरी 2026 को हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
हाशिम बाबा गैंग का शूटर हरियाणा से गिरफ्तार
डीसीपी क्राइम ब्रांच पंकज कुमार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर फरार और कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान जानकारी मिली कि हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा आरोपी रुहैल उर्फ साहिल दिल्ली में हुए सनसनीखेज मर्डर केस में वांछित है. इसके बाद इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई.
वेलकम इलाके के कैफे में गोली मारकर हुई थी हत्या
जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने साथियों मोइन कुरैशी और सुहैल के साथ मिलकर वेलकम इलाके के एक कैफे में फैजान उर्फ फज्जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद हत्या की वजह बना. बताया गया कि मृतक ने मोइन कुरैशी के पिता को नाम लेकर बुलाया था, जिससे विवाद बढ़ गया और आरोपी पक्ष ने गोलीबारी कर हत्या कर दी.
आरोपी मोइन कुरैशी को फरवरी 2026 को किया गया था गिरफ्तार
इस मामले में आरोपी मोइन कुरैशी को स्पेशल सेल पहले ही फरवरी 2026 में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि रुहैल और सुहैल फरार चल रहे थे. गिरफ्तारी से बचने के लिए रुहैल लगातार ठिकाने बदल रहा था. क्राइम ब्रांच ने तकनीकी निगरानी, सीडीआर विश्लेषण और मुखबिरों की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रैक की.
आखिरकार 24 और 25 मई की दरम्यानी रात करनाल में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी पहले चोरी के मामलों में शामिल रहा और बाद में अपराधियों के संपर्क में आकर गंभीर वारदातों में शामिल हो गया. उसके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं. पुलिस अब उसके अन्य साथियों और गैंग नेटवर्क की जांच में जुटी है.
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