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18 गांवों के 303 किसानों की अफीम का तौल, सांसद जोशी बोले, 'सीधे मोबाइल पर लाइसेंस उपलब्ध करवाने की है योजना'

सांसद सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा के राज में अफीम के लाइसेंस 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं.

CP Joshi interacting with farmers
किसानों से बात करते सीपी जोशी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 29, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिले में नारकोटिक्स विभाग की ओर से प्रथम खंड के अफीम किसानों की 'काला सोना' कही जाने वाली अफीम का तौल रविवार से शुरू हो गया. पहले ही दिन 18 गांवों के 303 किसानों की अफीम का तौल किया गया. सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अफीम तौल केंद्र पर पहुंच किसानों से संवाद किया.

मोबाइल पर मिलेंगे लाइसेंस: मीडिया से बातचीत में सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हर वर्ष अफीम तौल के दौरान किसानों से सीधे संवाद का अवसर मिलता है. इस बार अफीम तौल केंद्रों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और आने वाली नई नीति में किसानों के हित में और निर्णय लिए जाएंगे. उन्होंने किसानों से कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर चुप न रहें, बल्कि सीधे शिकायत करें. इसके लिए उन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी जारी कर रखे हैं. सांसद ने कहा कि पहले अफीम लाइसेंस प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. इससे किसान अपनी सुविधा अनुसार नॉमिनी चुन सकते हैं. साथ ही आने वाले समय में लाइसेंस सीधे किसानों के मोबाइल पर उपलब्ध कराने की योजना भी है.

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'भाजपा सरकार में बढ़े अफीम लाइसेंस': उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जहां अफीम खेती पर संकट था, वहीं अब लाइसेंस की संख्या 18 हजार से बढ़कर करीब 1 लाख 8 हजार तक पहुंच गई है. यह खेती छोटे किसानों के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है, क्योंकि अफीम के साथ पोस्त दाना सहित अन्य उत्पादों से भी अच्छी आय मिलती है. सांसद ने कहा कि पहले कम पट्टों के कारण पूरे गांव को अफीम खेती से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन अब एक पट्टा होने पर भी किसान को खेती का अधिकार मिल रहा है. साथ ही नीमच अफीम फैक्ट्री में पहले सामने आई अनियमितताओं को भी दूर कर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है. उन्होंने हाल ही के एक प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की गई है.

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12 अप्रैल तक चलेगा अफीम तौल: वहीं, प्रथम खंड अफीम अधिकारी बीएल मीणा ने बताया कि तौल प्रक्रिया 12 अप्रैल तक चलेगी. इसके बाद 15 अप्रैल से सीपीएस पद्धति वाले किसानों की अफीम का तौल शुरू किया जाएगा. किसानों के लिए मुख्यालय के निर्देशानुसार आवश्यक तैयारियां की गई हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच अफीम तौल शुरू किया है.

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