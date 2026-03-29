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18 गांवों के 303 किसानों की अफीम का तौल, सांसद जोशी बोले, 'सीधे मोबाइल पर लाइसेंस उपलब्ध करवाने की है योजना'

किसानों से बात करते सीपी जोशी ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले में नारकोटिक्स विभाग की ओर से प्रथम खंड के अफीम किसानों की 'काला सोना' कही जाने वाली अफीम का तौल रविवार से शुरू हो गया. पहले ही दिन 18 गांवों के 303 किसानों की अफीम का तौल किया गया. सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अफीम तौल केंद्र पर पहुंच किसानों से संवाद किया. मोबाइल पर मिलेंगे लाइसेंस: मीडिया से बातचीत में सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हर वर्ष अफीम तौल के दौरान किसानों से सीधे संवाद का अवसर मिलता है. इस बार अफीम तौल केंद्रों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और आने वाली नई नीति में किसानों के हित में और निर्णय लिए जाएंगे. उन्होंने किसानों से कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर चुप न रहें, बल्कि सीधे शिकायत करें. इसके लिए उन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी जारी कर रखे हैं. सांसद ने कहा कि पहले अफीम लाइसेंस प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. इससे किसान अपनी सुविधा अनुसार नॉमिनी चुन सकते हैं. साथ ही आने वाले समय में लाइसेंस सीधे किसानों के मोबाइल पर उपलब्ध कराने की योजना भी है. पढ़ें: खैरथल-तिजारा में अफीम की अवैध खेती पर कार्रवाई, खेत में उगा रखे थे 5050 पौधे, एक युवक गिरफ्तार