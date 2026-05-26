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कोटा होकर चलने वाली मुंबई-काठगोदाम ट्रेन हुई परमानेंट, बुकिंग शुरू, जानें रूट और डिटेल्स

कोटा : मुंबई से उत्तराखंड के काठगोदाम के लिए कोटा होकर चल रही वीकली स्पेशल ट्रेन को नियमित किया गया है. नियमित ट्रेन का संचालन भी कल यानी 27 मई से किया जा रहा है. ट्रेन के नियमित होने के बाद अब कोटा से मुंबई, काठगोदाम, मथुरा, बरेली, हल्द्वानी, सूरत व वडोदरा जाने के लिए साल भर वीकली ट्रेन मिल जाएगी. पहले यह स्पेशल ट्रेन के रूप में केवल त्योहार या फिर ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होने पर ही चलाई जा रही थी. यात्रियों को इसमें अब स्पेशल ट्रेन के रूप में लिया जाने वाला अतिरिक्त किराया भी नहीं देना होगा. मुंबई सेंट्रल से काठगोदाम के लिए ट्रेन की बुकिंग शुरू है. ट्रेन में सफर करने की इच्छुक यात्री पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट ले सकते हैं. वर्तमान में ट्रेन में कंफर्म टिकट भी मिल रहा है. हालांकि अभी काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल को चलने वाली 28 मई की ट्रेन की बुकिंग शुरू नहीं हुई है.

वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि ट्रेन नंबर 09075 मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ट्रेन नंबर 21907 में तब्दील कर दिया गया है और रेगुलर रूप से इसे 27 मई से चलाया जा रहा है. इसी तरह से ट्रेन नंबर 09076 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को 21908 ट्रेन नंबर के रूप में नियमित कर दिया गया है. अब दोनों ट्रेनों को स्पेशल की जगह वीकली ट्रेन के रूप में रेगुलर चलाया जाएगा.