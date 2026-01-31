सूरत से अयोध्या के बीच कोटा होकर चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन, चेक करें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज
साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 10 फरवरी से 25 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार सुबह 6:45 बजे उधना से रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी.
Published : January 31, 2026 at 9:32 AM IST
कोटा : ट्रेनों में नो रूम और लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है. इसी से निजात दिलाने के लिए रेलवे सूरत के उधना स्टेशन से अयोध्या के बीच वीकली विशेष ट्रेन रेलवे फरवरी व मार्च माह में चलाने जा रहा है. इस ट्रेन से गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के यात्रियों को फायदा होगा. यह ट्रेन कोटा रेल मंडल के भवानीमंडी, रामगंजमंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व बयाना स्टेशन से भी होकर गुजरेगी.
ट्रेन के संबंध में जानकारी देते हुए कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन 10 फरवरी से 25 मार्च के बीच दोनों तरफ आने और जाने के 7 -7 फेरे करेगी. ट्रेन की बुकिंग दोनों की तरफ से शुरू हो गई है. जिसमें कंफर्म टिकट भी यात्रियों को मिल रहे हैं. यात्री पीआरएस रिजर्वेशन काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट बना सकते हैं. इस ट्रेन में थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल के कोच लगाए गए हैं.
For the convenience of passengers and to meet the travel demand, WR to run a Weekly Special Train between Udhna and Ayodhya Cantt.— Western Railway (@WesternRly) January 30, 2026
The booking for Train No. 09097 opens from 30.01.2026 at all PRS counters and IRCTC website.
For detailed information regarding timings of halts… pic.twitter.com/lnU3dJXbjD
इसे भी पढ़ें: यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! ऋषिकेश से एर्नाकुलम तक चलेगी कोटा होकर स्पेशल ट्रेन
सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09097 उधना-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 10 फरवरी से 24 मार्च के बीच हर मंगलवार को चलेगी. जिसमें सुबह 6:45 पर उधना जंक्शन से रवाना होगी. इसके बाद ट्रेन शाम 6:10 पर कोटा पहुंचेगी, वहीं अगले दिन सुबह 11:30 पर अयोध्या कैंट पहुंच जाएगी.
इसी तरह से ट्रेन नंबर 09098 अयोध्या कैंट उधना वीकली स्पेशल ट्रेन 11 फरवरी से 25 मार्च के हर बुधवार को चलेगी. जिसमें अयोध्या कैंट से दोपहर 1:30 पर रवाना होगी, इसके बाद अगले दिन गुरुवार सुबह 5:40 पर कोटा पहुंचेगी. वहीं शाम 5:30 पर उधना जंक्शन पहुंच जाएगी. यह ट्रेन भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, भवानीमंडी, रामगंजमंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह (आगरा), टूंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी स्टेशन पर आते और जाते समय रुकेगी. कोटा से उधना जंक्शन का किराया स्लीपर का 500 और थर्ड एसी का 1320 रुपए रखा गया है. जबकि अयोध्या कैंट का किराया 560 स्लीपर और थर्ड एसी का 1485 रुपए है.