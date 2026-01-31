ETV Bharat / state

सूरत से अयोध्या के बीच कोटा होकर चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन, चेक करें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज

कोटा होकर चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : ट्रेनों में नो रूम और लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है. इसी से निजात दिलाने के लिए रेलवे सूरत के उधना स्टेशन से अयोध्या के बीच वीकली विशेष ट्रेन रेलवे फरवरी व मार्च माह में चलाने जा रहा है. इस ट्रेन से गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के यात्रियों को फायदा होगा. यह ट्रेन कोटा रेल मंडल के भवानीमंडी, रामगंजमंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व बयाना स्टेशन से भी होकर गुजरेगी. ट्रेन के संबंध में जानकारी देते हुए कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन 10 फरवरी से 25 मार्च के बीच दोनों तरफ आने और जाने के 7 -7 फेरे करेगी. ट्रेन की बुकिंग दोनों की तरफ से शुरू हो गई है. जिसमें कंफर्म टिकट भी यात्रियों को मिल रहे हैं. यात्री पीआरएस रिजर्वेशन काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट बना सकते हैं. इस ट्रेन में थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल के कोच लगाए गए हैं.