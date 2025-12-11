यात्रीगण ध्यान दें! पुणे से सांगानेर के बीच क्रिसमस से न्यू ईयर तक चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन
रेलवे ने पुणे से जयपुर के सांगानेर स्टेशन तक वीकली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है.
Published : December 11, 2025 at 9:56 AM IST
कोटा : दिसंबर के अंतिम सप्ताह में स्कूली बच्चों की भी विंटर वेकेशन हो जाएंगे. इसके साथ ही क्रिसमस और नया साल भी आने वाला है. इसी को देखते हुए ट्रेनों में वेटिंग और रिग्रेट जैसे हालात बने हुए हैं. जयपुर से पुणे के बीच चलने वाली ट्रेनों में टिकट की नहीं मिल रहा है. इससे निपटने के लिए रेलवे ने पुणे से जयपुर के सांगानेर स्टेशन तक वीकली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है.
यह स्पेशल ट्रेन 19 दिसंबर 3 जनवरी के बीच 3-3 फेरे आने और जाने के करेगी. ट्रेन में वर्तमान में पुणे से सांगानेर की तरफ की बुकिंग शुरू हो गई है, जिसमें कंफर्म टिकट भी मिल रहा है, जबकि सांगानेर की तरफ से पुणे जाने वाली ट्रेन की बुकिंग अभी खुलना शेष है. कोटा रेल मंडल के चार स्टेशन भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा और सवाई माधोपुर में इसको स्टॉपेज दिया गया है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 01405 पुणे सांगानेर वीकली स्पेशल ट्रेन 19 व 26 दिसंबर और 2 जनवरी को पुणे से संचालित होगी. इसमें हर शुक्रवार को सुबह 9:45 पर पुणे से रवाना होगी. इसके बाद रविवार सुबह करीब 2:45 बजे यह कोटा जंक्शन पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 6:45 बजे यह जयपुर के सांगानेर पहुंच जाएगी.
वापसी में ट्रेन नंबर 01406 सांगानेर पुणे वीकली स्पेशल ट्रेन 20 व 27 दिसंबर और 3 जनवरी को जयपुर के सांगानेर स्टेशन से चलेगी. यह ट्रेन शनिवार सुबह 11:35 बजे रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 3:10 बजे कोटा पहुंचेगी. वहीं, अगले दिन सुबह 9:30 बजे पहुंच जाएगी. इस ट्रेन में चार जनरल, आठ स्लीपर और चार थर्ड एसी के कोच लगाए गए हैं. आते और जाते समय इस ट्रेन में कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी रामगंज मंडी व सवाई माधोपुर पर स्टॉपेज रहेगा.