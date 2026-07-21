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यात्रियों के लिए खुशखबरी! आजमगढ़ से मुंबई के बीच कोटा होकर चल रही है वीकली स्पेशल ट्रेन

कोटा : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से महाराष्ट्र के मुंबई स्थित बांद्रा टर्मिनस तक यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने वीकली विशेष ट्रेन चलाई है. ट्रेन ऑन डिमांड के तहत शुरू की गई इस ट्रेन के 26 सितंबर तक 11-11 फेरे दोनों ओर से संचालित होंगे. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई गई है. कोटा रेल मंडल में ट्रेन का ठहराव दो स्टेशनों बयाना और कोटा पर दिया गया है.

ट्रेन का समय-सारणी: ट्रेन संख्या 05183 आजमगढ़–बांद्रा टर्मिनस वीकली स्पेशल प्रत्येक शनिवार रात 10:30 बजे आजमगढ़ से रवाना होगी. इसके बाद यह रविवार दोपहर 3:30 बजे बयाना और रात 7:00 बजे कोटा पहुंचेगी. अगले दिन सोमवार सुबह 8:10 बजे यह बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन संख्या 05184 बांद्रा टर्मिनस–आजमगढ़ वीकली स्पेशल सोमवार सुबह 10:45 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी. मध्य रात्रि के बाद 1:20 बजे यह कोटा पहुंचेगी और अगले दिन मंगलवार सुबह 5:45 बजे बयाना जंक्शन पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन मंगलवार मध्य रात्रि 12:25 बजे आजमगढ़ पहुंच जाएगी. यह ट्रेन 28 सितंबर तक चलेगी.