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जनता दरबार से राहत की रफ्तार: एक दिन में सैकड़ों मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

रांचीः जिला प्रशासन की पहल पर साप्ताहिक जनता दरबार आम लोगों के लिए बड़ी राहत का जरिया बनता जा रहा है. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर मंगलवार को जिला के विभिन्न अंचल और प्रखंड कार्यालयों में आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया.

इस दौरान राजस्व और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे दूर-दराज से पहुंचे लोगों को तत्काल राहत मिली. मांडर प्रखंड में सुल्तान अंसारी और सुचिता तिर्की को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति दी गई, वहीं खादी उरांव को आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया.

साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन (ETV Bharat)

सोनाहातु अंचल में संतोष लोहरा को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र मिला, जबकि करमी देवी के पंजी-2 में सुधार कर लगान रसीद जारी की गई. अनगड़ा अंचल में भी भूमि से जुड़े कई मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें पंजी-2 सुधार और प्लॉट संख्या दर्ज करने जैसे कार्य शामिल रहे. मांडर अंचल में प्रवीण कुमार को म्यूटेशन संबंधी शुद्धि पत्र और अजय उरांव के खाता में सुधार किया गया.