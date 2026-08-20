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बिहार को मिली एक और अमृत भारत ट्रेन, भागलपुर-अहमदाबाद के बीच चलेगी, इन स्टेशनों पर ठहराव

मुंगेर: बिहार के भागलपुर को अहमदाबाद से जोड़ने वाली रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए रेलवे ने 19423/19424 अहमदाबाद–भागलपुर–अहमदाबाद साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन का निर्णय लिया है. यात्रियों की बढ़ती भीड़ और बिहार के पूर्वी हिस्से को गुजरात के प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र से जोड़ने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.

इन यात्रियों को मिलेगी गुजरात की सीधी रेल सुविधा: पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि यह ट्रेन वर्तमान में चल रही 09447/09448 अहमदाबाद–पटना–अहमदाबाद क्लोन स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन को नियमित करते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित की जाएगी. इससे भागलपुर समेत मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को गुजरात की सीधी रेल सुविधा मिलने से काफी लाभ होगा.

26 अगस्त से शुरू होगी सेवा: सीपीआरओ शिबराम मांझी ने बताया कि 19423 अहमदाबाद-भागलपुर साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद से शाम 6:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन 26 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी और तीसरे दिन सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी.

भागलपुर से ट्रेन का समय: वहीं वापसी में 19424 भागलपुर–अहमदाबाद साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर से शाम 4:45 बजे रवाना होगी. इसकी सेवा 28 अगस्त 2026 से शुरू होगी और तीसरे दिन सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

इन तीन जगहों पर होगा ठहराव: सीपीआरओ ने बताया कि इस नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले मार्ग में अभयपुर, जमालपुर और सुल्तानगंज स्टेशनों पर ठहराव निर्धारित किया गया है. इससे मुंगेर जिले के यात्रियों के साथ-साथ लखीसराय, भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी अहमदाबाद की सीधी रेल सेवा का लाभ मिलेगा.