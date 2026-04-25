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शादी के 8 दिन पहले हत्या, मंगेतर ने जानकार से करवा दी होने वाले पति की हत्या

इटावा (कोटा) : जिले के इटावा थाना इलाके में चार दिन पहले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था. युवक की 1 मई को शादी होने वाली थी, इसके पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि युवक की मंगेतर दीक्षा सेन ने ही उसकी हत्या करवाई है. शादी नहीं करने की इच्छा के चलते उसने ये घटना को अंजाम दिया.

ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि इस मामले में युवक की मंगेतर दीक्षा, नाबालिग साले, हमलावर मुकुट और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा भी पुलिस करेगी. इटावा पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश का कहना है कि घटनाक्रम में मृतक की मंगेतर दीक्षा सेन का पूरा हाथ है. उसने अपने जानकार मुकुट के जरिए ही यह पूरा घटनाक्रम करवाया है. मुकुट से अपने मंगेतर धर्मेंद्र के हाथ-पैर तोड़ने की बात कही थी. अभी पूछताछ की जा रही है. इटावा थाना पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है.