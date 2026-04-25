ETV Bharat / state

शादी के 8 दिन पहले हत्या, मंगेतर ने जानकार से करवा दी होने वाले पति की हत्या

युवक धर्मेंद्र सेन की दीक्षा सेन से 1 मई को शादी होने वाली थी.

मृतक धर्मेंद्र सेन
मृतक धर्मेंद्र सेन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा (कोटा) : जिले के इटावा थाना इलाके में चार दिन पहले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था. युवक की 1 मई को शादी होने वाली थी, इसके पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि युवक की मंगेतर दीक्षा सेन ने ही उसकी हत्या करवाई है. शादी नहीं करने की इच्छा के चलते उसने ये घटना को अंजाम दिया.

ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि इस मामले में युवक की मंगेतर दीक्षा, नाबालिग साले, हमलावर मुकुट और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा भी पुलिस करेगी. इटावा पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश का कहना है कि घटनाक्रम में मृतक की मंगेतर दीक्षा सेन का पूरा हाथ है. उसने अपने जानकार मुकुट के जरिए ही यह पूरा घटनाक्रम करवाया है. मुकुट से अपने मंगेतर धर्मेंद्र के हाथ-पैर तोड़ने की बात कही थी. अभी पूछताछ की जा रही है. इटावा थाना पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है.

पढ़ें. मारपीट से तंग आकर महिला ने की पति की हत्या, पहले बनाई कहानी, फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाते ही उगला सच

हाथ पैर तोड़ने की थी योजना : घटनाक्रम 22 अप्रैल को हुआ था. दौलतपुरा निवासी धर्मेंद्र सेन अपने होने वाले नाबालिग साले को गुण्दी महादेव से मुंगेना गांव छोड़ने जा रहा था. रास्ते में बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उन्हें रोक लिया, जिनमें मुकुट भी शामिल था. इस दौरान धर्मेंद्र को जमकर लाठी व डंडे से मारा गया. हमलावरों की योजना केवल हाथ पैर तोड़ने की थी. हालांकि, चोटिल धर्मेंद्र का उपचार पहले इटावा और बाद में कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में चला, जिसमें उसने दम तोड़ दिया. मृतक के पिता प्रभु लाल की रिपोर्ट पर ही दीक्षा सेन, उसके नाबालिग भाई और अन्य पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था.

TAGGED:

WOMAN CONSPIRES TO ATTACK FIANCE
FIANCE KILLED YOUTH IN KOTA
मंगेतर ने युवक पर करवाया हमला
YOUTH DEAD BEFORE WEDDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.