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धनबाद जेल परिसर में अधूरी रह गई शादी, रस्मों के बीच में पहुंचा प्रशासन

धनबाद जेल परिसर में हो रही शादी को जेल प्रशासन ने बीच में ही रोक दिया.

Dhanbad jail wedding
धनबाद जेल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 5:30 PM IST

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धनबाद: धनबाद मंडल कारा परिसर स्थित शिव मंदिर में शुक्रवार को एक अनोखा मामला देखने को मिला. कोर्ट मैरिज के बाद हिंदू रीति-रिवाज से विवाह की रस्में पूरी करने पहुंचे एक जोड़े की शादी बीच में ही रुक गई. विवाह की तैयारियां चल रही थीं, मंत्रोच्चार के बीच वर-वधू सात फेरे लेने ही वाले थे कि जेल प्रशासन वहां पहुंच गया. इसके बाद शादी की रस्में अधूरी छोड़नी पड़ीं और दोनों पक्षों को मंदिर परिसर से बाहर जाना पड़ा.

जानकारी के अनुसार, बिहार के आरा निवासी दिलीप यादव और धनबाद के पाथरडीह की रहने वाली कंचन पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुके हैं. इसके बाद दोनों परिवार सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के तहत विवाह संस्कार को पूर्ण करने के लिए धनबाद मंडल कारा परिसर स्थित शिव मंदिर पहुंचे थे. दोपहर करीब डेढ़ बजे मंदिर में विवाह की रस्में शुरू हुईं. परिजन मौजूद थे और पुरोहित वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न करा रहे थे.

धनबाद जेल परिसर में अधूरी रह गई शादी (Etv Bharat)

इसी दौरान जेल प्रशासन को मंदिर परिसर में विवाह समारोह आयोजित होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही जेलकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने विवाह कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए उसे तत्काल रोक दिया. इसके बाद वहां मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति बन गई. दूल्हा-दुल्हन पक्ष के लोग प्रशासन से बातचीत करते रहे, लेकिन रस्मों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल सकी.

Dhanbad jail wedding
दुल्हा और दुल्हन (Etv Bharat)

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जेल परिसर के भीतर किसी भी प्रकार के निजी आयोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है. बिना अनुमति विवाह समारोह आयोजित किए जाने पर प्रशासन ने हस्तक्षेप किया. वहीं पुरोहित को भी नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई और परिजनों को वहां से जाने के लिए कहा गया.

हालांकि, दूल्हे का कहना है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज पहले ही कर ली है और केवल पारंपरिक विवाह की रस्में पूरी करने के लिए मंदिर पहुंचे थे. लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण विवाह अधूरा रह गया. वहीं दुल्हन पक्ष के लोगों ने भी निराशा जताई और कहा कि अब किसी अन्य मंदिर में जाकर शेष वैवाहिक रस्में पूरी की जाएंगी.

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