अब खूब बजेगी शहनाई, डीजे पर जमकर होगा डांस, इन शुभ मुहूर्त में फौरन कर डालिए शादी

खरमास 14 जनवरी को खत्म हो रहा है जिसके बाद शादी की शहनाईयां बजने लगेंगी. जानिए कि शादी के कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे.

अब खूब बजेगी शहनाई (Getty Images)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 7:27 PM IST

4 Min Read
जींद : लंबे इंतजार के बाद खरमास 14 जनवरी 2026 को समाप्त होने जा रहा है. इसके बाद ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. 16 दिसंबर 2025 से खरमास की शुरुआत हुई थी जिसकी अब समाप्ति होने जा रही है. पिछले काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे लोग शादी, मुंडन संस्कार समेत बाकी कार्यक्रम अब कर पाएंगे.

जनवरी में एक ही दिन शुभ मुहूर्त : सूर्य 14 जनवरी को मीन राशि से निकल कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य के राशि परिवर्तन करने के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा और शादी समारोह का सिलसिला शुरू हो जाएगा. हालांकि जनवरी महीने में 23 जनवरी को विवाह का एक ही मुहूर्त रहेगा. इस दिन बसंत पंचमी है और ये अबूझ मुहूर्त होता है. फरवरी माह से विवाह के कई मुहूर्त रहेंगे. इस बार अप्रैल माह से जुलाई माह तक शादियों के शुभ मुहूर्त हैं. इसके बाद आगामी चार माह तक फिर शुभ कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा और एक नवंबर को देवोत्थान एकादशी के बाद से लग्न शुरू होंगे.

खरमास में शुभ कार्य होते हैं वर्जित : हिंदू धर्म में खरमास को अशुभ समय माना जाता है. इसलिए इस दौरान सगाई, शादी, गृह प्रवेश समेत कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. कुछ लोग तो खरमास में शादी की बात भी नहीं चलाते हैं. इसके अलावा नया घर, संपत्ति, वाहन खरीदना भी खरमास में अशुभ माना जाता है.

बाजार में शुरू हुई चहल-पहल : 13 जनवरी मंगलवार को लोहड़ी पर्व के बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति है जिसके चलते बाजार में भी खरीददारी को लेकर चहल-पहल शुरू हो गई है. लोग बाजार में गर्म कपड़े, मूंगफली और बाकी सामान की खरीददारी कर रहे हैं.

मकर संक्रांति की खरीदारी को लेकर बाजार में भीड़ (Etv Bharat)

साल में दो बार आता है खरमास : जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि खरमास वर्ष में दो बार आता है. पहला जब सूर्य धनु राशि में होता है और दूसरा जब सूर्य मीन राशि में आता है. इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज़ पृथ्वी के उत्तरी गोले पर नहीं पड़ता है. सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है. वर्ष 2025 में शहनाई का आखिरी मुहूर्त 15 दिसंबर था. उसके बाद खरमास शुरू हो गया था जो एक माह तक चला. इस बीच कोई भी शुभ काम नहीं हुआ. इसकी समाप्ति के बाद अब फिर से मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे. नवीन शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल कौन-कौन सी तारीखों को शुभ मुहूर्त रहेंगे.

जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री (Etv Bharat)

2026 में इन तारीखों को रहेंगे शुभ मुहूर्त :

  • जनवरी - 23 जनवरी
  • फरवरी - 5 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी
  • मार्च - 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च
  • अप्रैल - 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल
  • मई - 1 मई, 3 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 13 मई, 14 मई
  • जून - 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 29 जून
  • जुलाई - 1 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 11 जुलाई
  • नवंबर - 21 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर
  • दिसंबर - 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर

