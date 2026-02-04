ETV Bharat / state

बनारस में बैंड-बाजा-बारात पर सख्ती, जानें शादियों के सीजन में किन-किन चीजों पर लगी पाबंदी

बनारस में सड़क पर आतिशबाजी और बैंड, डीजे प्रतिबंधित रखने के आदेश दिए हैं. ( ETV Bharat )

लगन में सुगम यातायात न व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को मैरेज लॉन, बैंक्वेट हॉल, बैंड बाजा संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में बैठक की है.

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मैरेज लॉन, बैंक्वेट हॉल, बैंड बाजा संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में बैठक की है. (ETV Bharat)

बता दें कि शादियों का सीजन, जहां खुशियों और घरों में रौनक लेकर आता है, तो सड़कों पर लोगों के लिए मुसीबत भी बढ़ती है. यही वजह है कि अब बनारस में इस मुसीबत को कम करने के लिए बनारस पुलिस ने पूरा प्लान तैयार किया है.

वाराणसी: मकर संक्रांति खत्म होने के बाद आमतौर पर शादियों का सीजन शुरू होता है, लेकिन इस बार ग्रहण के कारण ऐसा नहीं हुआ और मकर संक्रांति खत्म होने के लगभग 20 दिन बाद आज से शादियों के सीजन की शुरुआत हो रही है.

पुलिस आयुक्त ने कहा कि सड़क पर बारात निकालने के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो यह जरूरी है. ऐसे में सड़क का एक तिहाई हिस्सा ही उपयोग करें और रस्सी लेकर चलें, ताकि सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित न हो सके.

इसके साथ ही उन्होंने लॉन, बैंक्वेट के तय पार्किंग में ही वाहन खड़ा करने का आदेश दिए हैं. लॉन के बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए 3 से 4 कर्मचारियों को तैनात करने की बात कही गई है. इसके साथ ही सड़क पर आतिशबाजी और बैंड, डीजे प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस आयुक्त ने लॉन संचालकों को हिदायत दी कि वीडीए मानक के अनुसार पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी कराएं. पार्किंग स्थल में कुछ और पाया गया, तो संबंधित का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा न होने दें और बारात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करें. बैंड-बाजा संचालकों को-आतिशबाजी, अत्यधिक शोर करने और जन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया.

डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि न करने और वाहन को यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने के निर्देश दिए गए है. पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी.