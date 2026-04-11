ETV Bharat / state

वेडिंग सीजन में बढ़ेगी 'टेंशन': रसद विभाग दिलाएगा शादी-ब्याह के लिए कमर्शियल सिलेंडर...घटेगा होटल-रेस्तरां का 'कोटा'

विवाह समारोह आयोजक को पहले रसद विभाग में आवेदन देना होगा कि कितने सिलेंडर चाहिए. उसकी मंजूरी पर ही एजेंसी जारी करेगी सिलेंडर.

Gas Cylinders to Cause Trouble During the Wedding Season
शादियों में सीजन में सिलेंडर बढ़ाएगा परेशानी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 7:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: खरमास समाप्त होने के साथ ही 14 अप्रेल शाम से मांगलिक कार्य फिर शुरू हो जाएंगे. करीब एक माह वेडिंग सीजन रहेगा. शादियां और गृह प्रवेश समेत विभिन्न मांगलिक कार्यों वाले घरों की टेंशन एलपीजी सिलेंडर बढ़ाएगा. मिडिल ईस्ट के हालात के चलते एलपीजी आपूर्ति पहले से गड़बड़ाई हुई है. ऐसे में आगामी दिनों में हजारों विवाह समारोह के लिए सिलेंडर मिलना बड़ी चुनौती होगी. यही कारण है कि सरकार ने ​आदेश दिया कि विवाह के लिए गैस एजेंसी संचालक कमर्शियल गैस सिलेंडर सीधे जारी नहीं कर सकेंगे. विवाह समारोह आयोजक को पहले रसद विभाग में आवेदन देना होगा कि कितने सिलेंडर चाहिए. विभाग की मंजूरी पर ही एजेंसी सिलेंडर देगी.

फेडरेशन ऑफ एलपीजी डीलर्स आफ इंडिया के उपाध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत ने बताया, विवाह समारोह के लिए सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर देने के निर्देश दिए. इसके लिए रसद विभाग में आवेदन देना होगा. रसद अधिकारी कार्यालय से गैस एजेंसी को सिलेंडर जारी करने के निर्देश मिलेंगे, तब ही सिलेंडर मिलेगा. जोधपुर जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि कोई ​भी गैस एजेंसी शादी विवाह के लिए बिना अनुमति कर्मिशयल गैस सिलेंडर नहीं देगी. ऐसा करने पर एजेंसी संचालक पर कार्रवाई होगी.

सिलेंडर की किल्लत पर बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: शादी के लिए गैस सिलेंडर चाहिए तो करना होगा ये काम, आदेश जारी

ऐसे करें आवेदन: जिस परिवार में शादी है, उनको विवाह का कार्ड, अपना आधार कार्ड एवं अपने क्षेत्र की गैस एजेंसी की जानकारी रसद विभाग को लिखित में देनी होगी. ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम को अर्जी देनी होगी. इसके बाद जिला रसद अधिकारी निर्णय लेंगे. फिलहाल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के लिए न्यूनतम दो व शहरी क्षेत्र में तीन कर्मिशयल सिलेंडर देने के निर्देश दिए. एक कमर्शियल सिलेंडर में 19 किलो गैस आती है. हालांकि इतने सिलेंडर से विवाह का भोजन प्रबंधन आसान नहीं होगा. गैस एजेंसी से जुड़े लोगों का कहना है, सरकार ने हमें अभी कोई निर्देश नहीं दिया है. रसद अधिकारी को ही इसके लिए अधिकृत किया है.

अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक ब्याह: पंडित अनीश व्यास ने बताया कि 14 अप्रैल शाम से मांगलिग कार्य शुरू होंगे, जो एक माह चलेंगे. इस दौरान हजारों विवाह होंगे. एक माह में विवाह के करीब 16 मुहूर्त हैं. सबसे बड़ा अबूझ सावा अक्षय तृतीया का होगा. पहले आखातीज को ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा विवाह होते थे, लेकिन आजकल शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में शादियां होने लगी है. एक अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में अक्षय तृतीया पर एक लाख शादियां हो सकती हैं. इसमें सर्वाधिक मारवाड़ में होगी.

पढ़ें: Israel US Iran War : इस सप्ताह शहर में 1300 शादियां, न्योते बंट चुके, लेकिन सिलेंडर नहीं, चूल्हों का सहारा

एक विवाह में 15 सिलेंडर चाहिए: एक गैस एजेंसी संचालक ने बताया कि जोधपुर में सामान्य परिवार की शादी में दस से 15 घरेलू गैस सिलेंडर लगते हैं. बड़े परिवार की शादी में सिलेंडर संख्या 50 तक पहुंच जाती थी. इस संकट से पहले सभी लोग एक दूसरे के सिलेंडर लेकर काम चला लेते थे. हलवाई भी अपने सिलेंडर ले आते थे, लेकिन अब सरकारी निर्देश से लोगों को परेशानी हो सकती हैं. दो से तीन सिलेंडर शादी के लिए नाकाफी हैं.

सरकार ने क्यों लिया निर्णय: असल में एलपीजी की कमी चल रही है. सरकार का मानना है कि घरेलू सिलेंडर प्रणाली प्रभावित नहीं होनी चाहिए. अगर गैस एजेंसी संचालक पर पाबंदी नहीं लगाई तो दुरुपयोग हो सकता है. इसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा, इसलिए विवाह समारोह आयोजकों को वाणिज्य उपयोग सिलेंडर की तरफ मोड़ा है, लेकिन इसका इंतजाम करना आसान नहीं होगा.

पढ़ें:कोटा में 80 हजार पीएनजी कनेक्शन के लिए मीटर और पाइपलाइन इंस्टॉल, अब गैस सप्लाई का इंतजार

पहले से ही कम है आपूर्ति: ईरान एवं अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से ही सबसे पहले सरकार ने कर्मिशयल एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाई थी. जब घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुधरी तो सरकार ने वाणिज्यिक उपयोग के लिए पचास फीसदी आपूर्ति बहाल कर दी थी. अब उसी में से शादी के लिए गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. इसका सीधा असर रेस्टोरेंट, होटल व छोटे काम करने वालों पर पड़ेगा.

रेस्टोरेंट संचालक दीपक गुर्जर बोले, हमें पहले से ही कम सिलेंडर मिल रहे हैं. हमने इसका उपयोग नियंत्रित किया. अब इसमें से ही शादी विवाह वालों को सिलेंडर मिलेंगे तो हमारी आपूर्ति और कम हो जाएगी. हमारे कई साथियों ने दूसरे विकल्प तलाशे हैं ताकि काम चलता रहे.

पढ़ें:जिला रसद अधिकारी कार्यालय का बड़ा एक्शन, 118 सिलेंडर सहित वाहन और उपकरण जब्त

TAGGED:

TENSION TO DURING WEDDING SEASON
IMPACT ON HOTELS AND RESTAURANTS
AUSPICIOUS CEREMONIES FROM APRIL 14
IMPACT OF SITUATION IN MIDDLE EAST
LPG CRISIS IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.