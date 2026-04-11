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वेडिंग सीजन में बढ़ेगी 'टेंशन': रसद विभाग दिलाएगा शादी-ब्याह के लिए कमर्शियल सिलेंडर...घटेगा होटल-रेस्तरां का 'कोटा'

जोधपुर: खरमास समाप्त होने के साथ ही 14 अप्रेल शाम से मांगलिक कार्य फिर शुरू हो जाएंगे. करीब एक माह वेडिंग सीजन रहेगा. शादियां और गृह प्रवेश समेत विभिन्न मांगलिक कार्यों वाले घरों की टेंशन एलपीजी सिलेंडर बढ़ाएगा. मिडिल ईस्ट के हालात के चलते एलपीजी आपूर्ति पहले से गड़बड़ाई हुई है. ऐसे में आगामी दिनों में हजारों विवाह समारोह के लिए सिलेंडर मिलना बड़ी चुनौती होगी. यही कारण है कि सरकार ने ​आदेश दिया कि विवाह के लिए गैस एजेंसी संचालक कमर्शियल गैस सिलेंडर सीधे जारी नहीं कर सकेंगे. विवाह समारोह आयोजक को पहले रसद विभाग में आवेदन देना होगा कि कितने सिलेंडर चाहिए. विभाग की मंजूरी पर ही एजेंसी सिलेंडर देगी.

फेडरेशन ऑफ एलपीजी डीलर्स आफ इंडिया के उपाध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत ने बताया, विवाह समारोह के लिए सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर देने के निर्देश दिए. इसके लिए रसद विभाग में आवेदन देना होगा. रसद अधिकारी कार्यालय से गैस एजेंसी को सिलेंडर जारी करने के निर्देश मिलेंगे, तब ही सिलेंडर मिलेगा. जोधपुर जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि कोई ​भी गैस एजेंसी शादी विवाह के लिए बिना अनुमति कर्मिशयल गैस सिलेंडर नहीं देगी. ऐसा करने पर एजेंसी संचालक पर कार्रवाई होगी.

सिलेंडर की किल्लत पर बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

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ऐसे करें आवेदन: जिस परिवार में शादी है, उनको विवाह का कार्ड, अपना आधार कार्ड एवं अपने क्षेत्र की गैस एजेंसी की जानकारी रसद विभाग को लिखित में देनी होगी. ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम को अर्जी देनी होगी. इसके बाद जिला रसद अधिकारी निर्णय लेंगे. फिलहाल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के लिए न्यूनतम दो व शहरी क्षेत्र में तीन कर्मिशयल सिलेंडर देने के निर्देश दिए. एक कमर्शियल सिलेंडर में 19 किलो गैस आती है. हालांकि इतने सिलेंडर से विवाह का भोजन प्रबंधन आसान नहीं होगा. गैस एजेंसी से जुड़े लोगों का कहना है, सरकार ने हमें अभी कोई निर्देश नहीं दिया है. रसद अधिकारी को ही इसके लिए अधिकृत किया है.

अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक ब्याह: पंडित अनीश व्यास ने बताया कि 14 अप्रैल शाम से मांगलिग कार्य शुरू होंगे, जो एक माह चलेंगे. इस दौरान हजारों विवाह होंगे. एक माह में विवाह के करीब 16 मुहूर्त हैं. सबसे बड़ा अबूझ सावा अक्षय तृतीया का होगा. पहले आखातीज को ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा विवाह होते थे, लेकिन आजकल शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में शादियां होने लगी है. एक अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में अक्षय तृतीया पर एक लाख शादियां हो सकती हैं. इसमें सर्वाधिक मारवाड़ में होगी.