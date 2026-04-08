19 अप्रैल से सावे शुरू, भरतपुर में 15 मुहूर्त में 3000 शादियां, सिलेंडर ने बढ़ाई टेंशन
दावतों और बड़े आयोजनों के चलते गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ेगी, जो सप्लाई सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.
Published : April 8, 2026 at 4:14 PM IST
भरतपुर: 19 अप्रैल से शादी सीजन की धूम शुरू होने जा रही है. गली मोहल्लों में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. इस बार शादी समारोहों के बीच गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर टेंशन साफ नजर आने लगी है. 14 मई तक चलने वाले करीब एक माह के पीक सीजन में जिलेभर में लगभग 3000 शादियां होने का अनुमान है. ऐसे में दावतों और बड़े आयोजनों के चलते गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ेगी, जो सप्लाई सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.
अक्षय तृतीया से शुभ कार्य शुरू: पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि वर्तमान में मीन संक्रांति के कारण खरमास (मलमास) चल रहा है. इसमें विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं, लेकिन 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि यह शुभ समय लगभग एक माह यानी 14 मई तक (प्रथम ज्येष्ठ मास) रहेगा. इस दौरान 15 प्रमुख विवाह मुहूर्त हैं. इनमें जिलेभर में करीब 3000 शादियां होने की संभावना है. लोग अपनी सुविधा के अनुसार घरों और मैरिज होम में विवाह समारोह करेंगे. शहर और कस्बों में शादी की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं. खरीदारी तेज हो गई है. कैटरिंग, टेंट, बैंड-बाजा व मैरिज गार्डन की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है.
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संवत में 65 मुहूर्त, 5 अबूझ तिथियां भी शामिल: पंडित मुद्गल ने बताया कि ज्योतिषीय दृष्टि से इस पूरे संवत में लगभग 65 विवाह मुहूर्त बताए गए हैं. इनमें 60 मुहूर्त पूर्णतः निश्चित हैं. इसके अलावा 5 अबूझ मुहूर्त देवउठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, अक्षय तृतीया, भडलिया नवमी और बसंत पंचमी ऐसे होते हैं. इनमें बिना पंचांग देखे भी विवाह किए जा सकते हैं. पंडित मुद्गल ने बताया कि विवाह मुहूर्त निकालते समय वर और वधू के ग्रहों चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति और शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और मंगलमय बना रहे.
दिशानिर्देश का इंतजार, सरकार बना रही नीति: जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि शादी सीजन को लेकर खाद्य विभाग दिशानिर्देश तैयार कर रहा है. इनमें तय होगा कि जिन परिवारों के यहां शादी है, उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति किस प्रकार और कितनी संख्या में दी जाएगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही ऐसी नीति बनाएगी. इससे शादी समारोहों के दौरान गैस की उपलब्धता प्रभावित न हो और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. जैसे ही दिशानिर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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कालाबाजारी पर नियंत्रण: डीएसओ ने कहा कि वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह ओटीपी आधारित प्रणाली से की जा रही है. इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिलेंडर केवल वास्तविक उपभोक्ता तक ही पहुंचे और किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो. गैस एजेंसियों के स्तर पर दुरुपयोग की संभावना बेहद कम है. फिर भी विभाग का प्रवर्तन दल लगातार निगरानी रख रहा है ताकि कालाबाजारी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके.
कमर्शियल पर 50% का नियम: डीएसओ अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में बाहरी स्तर पर एलपीजी आपूर्ति कुछ हद तक प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता सामान्य है. किसी प्रकार की कमी नहीं है. कमर्शियल उपभोक्ता जैसे होटल और रेस्टोरेंट को उनकी पूर्व खपत के आधार पर करीब 50 प्रतिशत की सीमा के तहत सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
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