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19 अप्रैल से सावे शुरू, भरतपुर में 15 मुहूर्त में 3000 शादियां, सिलेंडर ने बढ़ाई टेंशन

भरतपुर: 19 अप्रैल से शादी सीजन की धूम शुरू होने जा रही है. गली मोहल्लों में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. इस बार शादी समारोहों के बीच गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर टेंशन साफ नजर आने लगी है. 14 मई तक चलने वाले करीब एक माह के पीक सीजन में जिलेभर में लगभग 3000 शादियां होने का अनुमान है. ऐसे में दावतों और बड़े आयोजनों के चलते गैस सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ेगी, जो सप्लाई सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.

अक्षय तृतीया से शुभ कार्य शुरू: पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि वर्तमान में मीन संक्रांति के कारण खरमास (मलमास) चल रहा है. इसमें विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं, लेकिन 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि यह शुभ समय लगभग एक माह यानी 14 मई तक (प्रथम ज्येष्ठ मास) रहेगा. इस दौरान 15 प्रमुख विवाह मुहूर्त हैं. इनमें जिलेभर में करीब 3000 शादियां होने की संभावना है. लोग अपनी सुविधा के अनुसार घरों और मैरिज होम में विवाह समारोह करेंगे. शहर और कस्बों में शादी की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं. खरीदारी तेज हो गई है. कैटरिंग, टेंट, बैंड-बाजा व मैरिज गार्डन की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है.

पंडित मनु मुद्गल व पवन अग्रवाल, डीएसओ, भरतपुर. (ETV Bharat Bharatpur)

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संवत में 65 मुहूर्त, 5 अबूझ तिथियां भी शामिल: पंडित मुद्गल ने बताया कि ज्योतिषीय दृष्टि से इस पूरे संवत में लगभग 65 विवाह मुहूर्त बताए गए हैं. इनमें 60 मुहूर्त पूर्णतः निश्चित हैं. इसके अलावा 5 अबूझ मुहूर्त देवउठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, अक्षय तृतीया, भडलिया नवमी और बसंत पंचमी ऐसे होते हैं. इनमें बिना पंचांग देखे भी विवाह किए जा सकते हैं. पंडित मुद्गल ने बताया कि विवाह मुहूर्त निकालते समय वर और वधू के ग्रहों चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति और शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और मंगलमय बना रहे.