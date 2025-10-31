ETV Bharat / state

आगरा में VVIP फतेहाबाद रोड और MG रोड पर नहीं निकलेगी बारात; बैंड संचालकों को पुलिस ने भेजे नोटिस

आगरा: शहर की VVIP सड़कों पर बारात निकालना प्रतिबंधित कर दिया गया है. शहर को जाम से बचाने के लिए आगरा पुलिस ने बैंड पार्टी संचालकों को नोटिस जारी किया है. यह प्रतिबंध फतेहाबाद रोड और एमजी रोड पर लागू किया जा रहा है. पुलिस ने साफ किया है, कि नियम का उल्लंघन करने पर बैंड पार्टी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शादियों के दौरान यातायात और सुरक्षा प्लान बनाया है. शहर में सर्वाधिक शादियां फतेहाबाद रोड पर होती हैं. इस रोड पर जाम न लगे, इसलिए फतेहाबाद रोड पर बारात निकालने पर रोक लगाई गई है. ऐसे ही शहर की लाइफलाइन एमजी रोड से भी बारात नहीं गुजर पाएगी.

जिस दिन ज्यादा बारात होगी, उन दिन नो एंट्री का समय भी बदला जाएगा. ताकि शादियों से वापस लौटने वालों को जाम न मिले. एमजी रोड पर मेट्रो निर्माण की वजह से सड़क संकरी हो गई है. ऐसे में नो एंट्री खुलने के बाद बड़े वाहनों की कतार लग जाती है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि बारातों के लंबी दूरी तय करने के कारण जाम की समस्या आती है. बाराती भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बारात के लिए ऐसा रास्ता चुनें, जो मुख्य मार्ग न हो. इस बारे में बैंड वालों को बताया है, कि साउंड भी मानकों के अनुसार ही बजाएं. साउंड की तेज आवाज होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. रात 10 बजे के बाद शहर में डीजे पर प्रतिबंध है. इस बारे में मैरिज होम और होटल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं.