आगरा में VVIP फतेहाबाद रोड और MG रोड पर नहीं निकलेगी बारात; बैंड संचालकों को पुलिस ने भेजे नोटिस

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि बारातों के लंबी दूरी तय करने के कारण जाम की समस्या आती है.

आगरा में VVIP फतेहाबाद रोड और MG रोड पर नहीं चढ़ेगी बारात.
आगरा में VVIP फतेहाबाद रोड और MG रोड पर नहीं चढ़ेगी बारात. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 12:56 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 1:02 PM IST

आगरा: शहर की VVIP सड़कों पर बारात निकालना प्रतिबंधित कर दिया गया है. शहर को जाम से बचाने के लिए आगरा पुलिस ने बैंड पार्टी संचालकों को नोटिस जारी किया है. यह प्रतिबंध फतेहाबाद रोड और एमजी रोड पर लागू किया जा रहा है. पुलिस ने साफ किया है, कि नियम का उल्लंघन करने पर बैंड पार्टी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शादियों के दौरान यातायात और सुरक्षा प्लान बनाया है. शहर में सर्वाधिक शादियां फतेहाबाद रोड पर होती हैं. इस रोड पर जाम न लगे, इसलिए फतेहाबाद रोड पर बारात निकालने पर रोक लगाई गई है. ऐसे ही शहर की लाइफलाइन एमजी रोड से भी बारात नहीं गुजर पाएगी.

जिस दिन ज्यादा बारात होगी, उन दिन नो एंट्री का समय भी बदला जाएगा. ताकि शादियों से वापस लौटने वालों को जाम न मिले. एमजी रोड पर मेट्रो निर्माण की वजह से सड़क संकरी हो गई है. ऐसे में नो एंट्री खुलने के बाद बड़े वाहनों की कतार लग जाती है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि बारातों के लंबी दूरी तय करने के कारण जाम की समस्या आती है. बाराती भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बारात के लिए ऐसा रास्ता चुनें, जो मुख्य मार्ग न हो. इस बारे में बैंड वालों को बताया है, कि साउंड भी मानकों के अनुसार ही बजाएं. साउंड की तेज आवाज होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. रात 10 बजे के बाद शहर में डीजे पर प्रतिबंध है. इस बारे में मैरिज होम और होटल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं.

सहालग में बढ़ जाती है चोरी: डीसीपी सिटी ने बताया कि शादियों के सीजन में मैरिज होम, कॉलोनियों और मोहल्लों में चोर सक्रिय होते हैं. लोग दावत खाने जाते हैं और पीछे से चोर घर साफ कर देते हैं. इसलिए, लोगों से अपील है, कि जिले से बाहर जाने पर संबंधित थाने को जरूर बताएं.

फतेहाबाद रोड पर 70 से अधिक मैरिज होम: वीवीआईपी फतेहाबाद रोड पर 70 से अधिक मैरिज होम और दर्जनों होटल हैं. रोड पर तीन कट हैं, जहां पर शादियों के दौरान तीन जगह ट्रैफिक फंसता है. यह कट बसई, सपा कार्यालय कट और तोरा कट है. तीनों जगह अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं.

फतेहाबाद रोड पर पुलिस क्रेन तैनात रहेगी. जहां भी नो पार्किंग की वजह से जाम लगेगा. वहां गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठवा लिया जाएगा. जाम से निपटने के लिए आठ मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी. जहां भी जाम की स्थिति नजर आएगी, तत्काल अतिरिक्त पुलिसबल भेजा जाएगा.

