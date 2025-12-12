ETV Bharat / state

शादी को यादगार बनाने का अनूठा तरीका, तालाब में नावों से निकाली बारात

भीलवाड़ा जिले के लाखोला गांव में बारात से नावों से निकाली गई. नावों को गुब्बारों से सजाया गया.

Wedding Procession in Boats
सजी धजी नावों में निकली बारात (फोटो सौजन्य दूल्हे के पिता मांगीलाल)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: शादियों के सीजन में हर दूल्हा-दुल्हन के मन में अपनी शादी को यादगार बनाने की इच्छा रहती है. इस कारण कोई हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करता है, तो कोई बारात बैलगाड़ियों में लेकर जाता है. जिले के गंगापुर में एक परिवार दूल्हे की बारात नावों में लेकर गए. ये शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.

दूल्हे के पिता मांगीलाल ने बताया कि यह आयोजन जिले के गंगापुर कस्बे से 5 किलोमीटर दूर लाखोला गांव में हुआ. यहां बारात लाखोला गांव से 3 किलोमीटर दूर बघेरा गांव में जानी थी. लाखोला गांव से बघेरा गांव तक जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन दूल्हे के परिवार वालों ने इस शादी को विशेष तौर पर यादगार बनाने की तैयारी की.

सजीधजी नावों से जाती बारात (वीडियो सौजन्य दूल्हे के पिता मांगीलाल)

बढ़ें: राम-जानकी विवाह : बारात लेकर निकले अवध के राजकुमार, जनकपुरी में हुआ भव्य स्वागत

लाखोला गांव के तालाब में आधा दर्जन से अधिक नावों को गुब्बारों से सजाया. बाराती दूल्हे के साथ लाखोला गांव से ढोल-नगाड़ों के साथ नाचते-गाते तालाब के पास पहुंचे और सभी बाराती तालाब में तैर रही नावों में बैठकर फोटो सेशन करवाते हुए बघेरा गांव पहुंचे. इस तरह दूल्हे ने अपनी शादी की बारात को यादगार बनाया. इस बारात को लेकर जिस किसी ने भी इस नजारे को देखा, वह आश्चर्यचकित हो गया. तालाब में नावों से जाने वाली इस बारात की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है.

TAGGED:

BOAT WAS DECORATED
PROCESSIONS ON BOATS
GANGAPUR IN BHILWARA
WEDDING PROCESSION IN BOATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.