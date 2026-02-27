ETV Bharat / state

हमीरपुर में 25 बैलगाड़ियों से निकली बारात; 200 बाराती हुए शामिल, पिता बोले- "नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना उद्देश्य"

दूल्हे के पिता जागेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बेटे की बारात भी पारंपरिक तरीके से निकाली है.

हमीरपुर में 25 बैलगाड़ियों से निकली बारात
हमीरपुर में 25 बैलगाड़ियों से निकली बारात (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 3:54 PM IST

हमीरपुर : यूपी के हमीरपुर जिले में एक अनोखी और यादगार शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव में करीब 25 सजी-धजी बैलगाड़ियों के साथ बारात निकाली गई. बारात में करीब 200 लोग शामिल हुए.

हमीरपुर में 25 बैलगाड़ियों से निकली बारात (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव निवासी मोहित द्विवेदी बीते बुधवार को 25 सजी-धजी बैलगाड़ियों के साथ अपनी बारात लेकर पहुंचे. ढोल-नगाड़ों की पारंपरिक धुन पर निकली यह अनोखी बारात पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र बनी रही. रंग-बिरंगी झालरों, फूलों और कपड़ों से सजी बैलगाड़ियों में करीब 200 बाराती सवार थे, जो ग्रामीण संस्कृति की झलक पेश कर रहे थे. गुड़ा गांव निवासी मोहित द्विवेदी मोबाइल से संबंधित सामान की दुकान संचालित करते हैं और अपने परिवार के साथ खेती-किसानी के कार्यों में भी सहयोग करते हैं.


रास्ते भर इस पारंपरिक बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती रही और ग्रामीणों ने मोबाइल कैमरों में इस अनोखे नजारे को कैद किया. गांव पहुंचने पर वधु पक्ष ने बारात का स्वागत किया. पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच मोहित द्विवेदी ने सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की.

दूल्हे के पिता जागेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज कल शादियों में दिखावा ज्यादा हो गया है, लेकिन हमने अपनी परंपरा और ग्रामीण संस्कृति को महत्व दिया. किसान परिवार होने के नाते बैल और खेती हमारे जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए बेटे की बारात भी पारंपरिक तरीके से निकाली. हमारा उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना है.

दुल्हन के पिता विवेक पाठक ने कहा कि विवाह सिर्फ रस्म नहीं बल्कि संस्कार होता है. हमने बुंदेलखंड की पुरानी परंपराओं के अनुसार मेहमानों का सम्मान किया और बैठाकर भोजन कराया, इससे अपनापन बना रहता है और अनावश्यक दिखावे से भी बचाव होता है.

