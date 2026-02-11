ETV Bharat / state

लग्जरी गाड़ियां छोड़ 50 से ज्यादा ट्रैक्टरों पर निकली बारात, किसान की पहचान ने बनाई 'शान'

डीडवाना के खाखोली गांव की बारात में 50 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल रहे. इस शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है.

wedding procession on tractors
ट्रैक्टरों पर निकली बारात (Source - Social Media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 9:33 PM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: राजस्थान की शादियां अपनी भव्यता और राजसी ठाट-बाट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन बदलते दौर में जहां लोग करोड़ों की कार और हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने की होड़ में लगे हैं, वहीं डीडवाना के पास ग्राम खाखोली से एक ऐसी बारात निकली जिसमें सादगी और किसान संस्कृति नजर आई.

रामेश्वर लाल चौधरी ने बताया कि यहां एक किसान परिवार ने अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाते हुए ट्रैक्टरों पर बारात निकालकर सबको हैरान कर दिया. 50 से ज्यादा ट्रैक्टरों का काफिला बना आकर्षण का केंद्र खाखोली निवासी महेश भाकर की शादी बनवासा निवासी रचना सुला के साथ तय हुई थी. दूल्हे महेश ने अपनी बारात के लिए किसी महंगी कार के बजाय किसान की पहचान कहे जाने वाले ट्रैक्टर को चुना.

जब खाखोली से एक साथ 50 से अधिक ट्रैक्टरों का काफिला रवाना हुआ, तो सड़क पर देखने वालों का तांता लग गया. वधू पक्ष ने भी इस सादगी का सम्मान करते हुए बारातियों का बड़े ही स्नेह और सादगी के साथ स्वागत किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टरों पर निकली इस बारात ने यह साबित कर दिया कि खुशी मनाने के लिए दिखावे की नहीं, बल्कि अपनों के साथ और अपनी संस्कृति के सम्मान की जरूरत होती है.

चर्चा में है यह 'देसी' शादी: सोशल मीडिया से लेकर चौक-चौपालों तक, इस शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है. जहां आजकल डीजे और शोर-शराबे पर लाखों खर्च किए जाते हैं, वहीं इस बारात ने पारंपरिक मूल्यों को प्राथमिकता दी. दूल्हा पक्ष किसान परिवार से है और दुल्हन के पिता पूर्व सैनिक हैं. भोमाराम ने कहा हमारे पूर्वजों की पहचान खेत और ट्रैक्टर से है, हमने चाहते है कि जीवन के इस सबसे बड़े उत्सव की शुरुआत अपनी पहचान के साथ हो.

ट्रैक्टरों पर निकली बारात
