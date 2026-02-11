ETV Bharat / state

लग्जरी गाड़ियां छोड़ 50 से ज्यादा ट्रैक्टरों पर निकली बारात, किसान की पहचान ने बनाई 'शान'

ट्रैक्टरों पर निकली बारात ( Source - Social Media )

कुचामन सिटी: राजस्थान की शादियां अपनी भव्यता और राजसी ठाट-बाट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन बदलते दौर में जहां लोग करोड़ों की कार और हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने की होड़ में लगे हैं, वहीं डीडवाना के पास ग्राम खाखोली से एक ऐसी बारात निकली जिसमें सादगी और किसान संस्कृति नजर आई. रामेश्वर लाल चौधरी ने बताया कि यहां एक किसान परिवार ने अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाते हुए ट्रैक्टरों पर बारात निकालकर सबको हैरान कर दिया. 50 से ज्यादा ट्रैक्टरों का काफिला बना आकर्षण का केंद्र खाखोली निवासी महेश भाकर की शादी बनवासा निवासी रचना सुला के साथ तय हुई थी. दूल्हे महेश ने अपनी बारात के लिए किसी महंगी कार के बजाय किसान की पहचान कहे जाने वाले ट्रैक्टर को चुना. पढ़ें: कुचामन सिटी: 101 ट्रैक्टरों पर निकली बारात...देखने उमड़े लोग