नेपाल से महराजगंज पहुंची बारात बिना शादी वापस लौटी; दूल्हे की पहली पत्नी का हंगामा

पिपरा कोतवाली प्रभारी नवनीत नागर ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.

नेपाल से महराजगंज पहुंची बारात बिना शादी किए वापस लौटी.
नेपाल से महराजगंज पहुंची बारात बिना शादी किए वापस लौटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 7:28 AM IST

Updated : February 6, 2026 at 11:14 AM IST

महराजगंज: नेपाल से बारात आई और धूमधाम के साथ शादी की रस्में शुरू हुईं. बारातियों ने खुशी-खुशी मिठाइयां खाईं, भोजन किया. रीति-रिवाज से शादी के मंत्र पढ़े जाने लगे. विवाह लगभग अंतिम चरण पर था, तभी हंगामा हो गया. दूल्हे की पहली पत्नी मंडप पहुंच गई और शादी में बवंडर मच गया. मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी और अंत में बिना शादी किए ही दूल्हे को वापस लौटना पड़ा. घटना महराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में पिपरा गांव की है.

ठूठीबारी थाना प्रभारी नवनीत नागर ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है. मौके पर लॉ एंड ऑर्डर कायम है.

पुलिस के मुताबिक, भारतीय मूल का युवक नेपाल से बरात लेकर पिपरा गांव पहुंचा था. पूरे रीति-रिवाज के साथ विवाह की रस्में शुरू हो चुकी थीं. मंडप सजा हुआ था. बराती और घराती मिठाई और भोजन कर चुके थे. शादी की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच ही रही थी कि तभी दूल्हे से जुड़ी सच्चाई सामने आ गई.

बताया जा रहा है कि युवक की पहले भी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है. जैसे ही पहली पत्नी को शादी की भनक लगी, वह सीधे मंडप पहुंच गई. वहां पहली पत्नी के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

स्थिति बिगड़ती देख दुल्हन पक्ष ने बारात और वाहनों को रोक लिया. मामले की सूचना 112 नंबर पर दी गई. इसके बाद ठूठीबारी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दूल्हे, बारातियों और दोनों पक्षों से पूछताछ कर स्थिति को नियंत्रित किया.

काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आपसी सहमति नहीं बनी. विवाद सुलझता न देख अंततः बिना विवाह संपन्न हुए ही नेपाल से आई बरात को वापस लौटना पड़ा.

Last Updated : February 6, 2026 at 11:14 AM IST

संपादक की पसंद

