नेपाल से महराजगंज पहुंची बारात बिना शादी वापस लौटी; दूल्हे की पहली पत्नी का हंगामा

महराजगंज: नेपाल से बारात आई और धूमधाम के साथ शादी की रस्में शुरू हुईं. बारातियों ने खुशी-खुशी मिठाइयां खाईं, भोजन किया. रीति-रिवाज से शादी के मंत्र पढ़े जाने लगे. विवाह लगभग अंतिम चरण पर था, तभी हंगामा हो गया. दूल्हे की पहली पत्नी मंडप पहुंच गई और शादी में बवंडर मच गया. मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी और अंत में बिना शादी किए ही दूल्हे को वापस लौटना पड़ा. घटना महराजगंज के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में पिपरा गांव की है.

ठूठीबारी थाना प्रभारी नवनीत नागर ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है. मौके पर लॉ एंड ऑर्डर कायम है.

पुलिस के मुताबिक, भारतीय मूल का युवक नेपाल से बरात लेकर पिपरा गांव पहुंचा था. पूरे रीति-रिवाज के साथ विवाह की रस्में शुरू हो चुकी थीं. मंडप सजा हुआ था. बराती और घराती मिठाई और भोजन कर चुके थे. शादी की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच ही रही थी कि तभी दूल्हे से जुड़ी सच्चाई सामने आ गई.

बताया जा रहा है कि युवक की पहले भी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है. जैसे ही पहली पत्नी को शादी की भनक लगी, वह सीधे मंडप पहुंच गई. वहां पहली पत्नी के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.