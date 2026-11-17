घोड़ी-कार नहीं, बुलडोजर पर सवार होकर निकला दूल्हा, बारात देखने उमड़ी भीड़
बहराइच से बलरामपुर के लिए बुलडोजर पर निकली बारात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:42 PM IST
बहराइच: शादियों में दूल्हे को घोड़ी या लग्जरी कार पर सवार होकर बारात ले जाते तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जनपद में अनोखा नजारा देखने को मिला है, यहां पयागपुर क्षेत्र में एक दूल्हा अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए बुलडोजर पर सवार होकर दुल्हन को लेने निकला. इस दौरान बुलडोजर पर बारात देखकर लोग हैरान रह गए. इस अनोखी बारात देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट गई.
दरअसल, पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अरकापुर निवासी लल्लू के बेटे अब्दुल कलाम की शादी थी. दूल्हे की ख्वाहिश थी कि उसकी बारात कुछ अलग अंदाज में निकले, ताकि यह शादी लंबे समय तक लोगों को याद रहे. उसने परिजनों के सामने बुलडोजर पर सवार होकर बारात ले जाने की इच्छा जताई. शुरुआत में परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया और इस तरह बारात ले जाने से मना कर दिया, लेकिन दूल्हा अपनी जिद पर अड़ा रहा.
आखिरकार परिजनों को उसकी इच्छा के आगे झुकना पड़ा. इसके बाद बुलडोजर की व्यवस्था की गई. दूल्हा गाजे-बाजे के साथ बुलडोजर पर सवार होकर अपनी बारात लेकर जनपद बलरामपुर के एकघरवा गांव स्थित ससुराल के लिए रवाना हो गया. रास्ते में जहां भी बुलडोजर पर सवार दूल्हा पहुंचा, लोग उसे देखने के लिए रुक गए. कई लोगों ने इस अनोखी बारात का वीडियो बनाया. युवक बुलडोजर पर सवार होकर बारात ले गया. फिर शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ कार से वापस घर लौटा.
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