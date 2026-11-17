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घोड़ी-कार नहीं, बुलडोजर पर सवार होकर निकला दूल्हा, बारात देखने उमड़ी भीड़

बुलडोजर पर निकली बारात ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: शादियों में दूल्हे को घोड़ी या लग्जरी कार पर सवार होकर बारात ले जाते तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जनपद में अनोखा नजारा देखने को मिला है, यहां पयागपुर क्षेत्र में एक दूल्हा अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए बुलडोजर पर सवार होकर दुल्हन को लेने निकला. इस दौरान बुलडोजर पर बारात देखकर लोग हैरान रह गए. इस अनोखी बारात देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट गई.