ETV Bharat / state

बहरोड़ में ऊंटगाड़ी से दुल्हन लेने पहुंची बारात, ग्रामीण हुए अचंभित

बहरोड़: लोग अपनी पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखने में पीछे नहीं हैं. बुजुर्गों की विरासत को संभालना हो या पारंपरिक वेशभूषा हो या फिर उनके बताए सिद्धान्तों पर चलना हो, लोग हर वक्त तैयार रहते हैं. बहरोड़ में आधुनिक दौर में ऐसी ही एक पारंपरिक शादी की झलक ने सबका ध्यान खींचा है. यहां बुधवार की रात जटगांवडा गांव में ऊंटगाड़ी से आई बारात ने लोगों को चकित कर दिया. सरपंच के बेटे राहुल की शादी में दो ऊंटगाड़ियों से आए बारातियों का यह जुलूस देखने वालों के लिए एक सुखद अनुभूति बन गया. बुजुर्गों को फिर से पुरानी परंपरा का नजारा दिखा. इसे देख वे खुश हो गए.

ग्रामीण जोगेंद्र राघव ने बताया कि बुजुर्गों से सुना था कि पहले शादियों में ऊंटगाड़ियों से बारात जाया करती थी. आज खुद इसे देखकर बड़ा सुकून मिला. हमारे बुजुर्ग कितनी सादगी से जीवन जीते थे. 21वीं सदी में जहां दूल्हे लाखों रुपए लग्जरी कारों पर खर्च करते हैं, वहीं बहरोड़ की इस बारात ने ऊंटगाड़ियों को ही शानदार तरीके से सजाया था. ऊंटों को चुनरी की झालर और फूलों से सजाया गया था. यह नजारा देख बुजुर्ग महिलाएं भी भावुक हो उठीं.