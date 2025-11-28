बहरोड़ में ऊंटगाड़ी से दुल्हन लेने पहुंची बारात, ग्रामीण हुए अचंभित
ऊंटगाड़ियों से आई अनूठी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पारंपरिक भारतीय संस्कृति की याद दिला दी है.
Published : November 28, 2025 at 11:42 AM IST
बहरोड़: लोग अपनी पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखने में पीछे नहीं हैं. बुजुर्गों की विरासत को संभालना हो या पारंपरिक वेशभूषा हो या फिर उनके बताए सिद्धान्तों पर चलना हो, लोग हर वक्त तैयार रहते हैं. बहरोड़ में आधुनिक दौर में ऐसी ही एक पारंपरिक शादी की झलक ने सबका ध्यान खींचा है. यहां बुधवार की रात जटगांवडा गांव में ऊंटगाड़ी से आई बारात ने लोगों को चकित कर दिया. सरपंच के बेटे राहुल की शादी में दो ऊंटगाड़ियों से आए बारातियों का यह जुलूस देखने वालों के लिए एक सुखद अनुभूति बन गया. बुजुर्गों को फिर से पुरानी परंपरा का नजारा दिखा. इसे देख वे खुश हो गए.
ग्रामीण जोगेंद्र राघव ने बताया कि बुजुर्गों से सुना था कि पहले शादियों में ऊंटगाड़ियों से बारात जाया करती थी. आज खुद इसे देखकर बड़ा सुकून मिला. हमारे बुजुर्ग कितनी सादगी से जीवन जीते थे. 21वीं सदी में जहां दूल्हे लाखों रुपए लग्जरी कारों पर खर्च करते हैं, वहीं बहरोड़ की इस बारात ने ऊंटगाड़ियों को ही शानदार तरीके से सजाया था. ऊंटों को चुनरी की झालर और फूलों से सजाया गया था. यह नजारा देख बुजुर्ग महिलाएं भी भावुक हो उठीं.
पढ़ें: राम-जानकी विवाह : बारात लेकर निकले अवध के राजकुमार, जनकपुरी में हुआ भव्य स्वागत
युवाओं ने दिखाई पुरानी परंपरा की झलक: बारात में शामिल एक युवा ने बताया कि हमने जानबूझकर ऊंटगाड़ी चुनी. हम चाहते थे कि नई पीढ़ी को पता चले कि हमारी परंपराएं कितनी खूबसूरत थीं. 11 लोग दो ऊंटगाड़ियों में आए हैं. इस दृश्य ने गांव के हर वर्ग को प्रभावित किया. बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी हैरान थे. एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि कई दशकों बाद फिर वही पुराना नजारा देखने को मिला. हमारे जमाने में तो बारात तीन-चार दिन गांव में रुकती थी. इस अनूठी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को पारंपरिक भारतीय संस्कृति की याद दिला दी है.