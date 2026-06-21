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दुमका में बाराती गाड़ी पहलटने से हादसा, सात लोग घायल

दुमकाः जिला में रामगढ़ प्रखंड स्थित नवखेता पुल के समीप आज रविवार को बारातियों से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित हो पलट गई. इस हादसे में वाहन पर सवार सात लोग घायल हो गये. सभी घायल रामगढ़ के सुसनिया गांव के निवासी हैं. घायलों को इलाज के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है.

बारात से लौट रहे थे सभी

दरअसल, रामगढ़ प्रखंड के सुसनिया गांव से बीती रात कई वाहनों में सवार होकर एक बारात बोडिया गांव गई थी. जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें दूल्हे के रिश्तेदार बैठे थे. जिसमें कई किशोर और कुछ महिलाएं शामिल है.

घायलों के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, नवखेता पुल के पास अचानक सामने आई एक बाइक को बचाने के दौरान चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में राजेश मांझी, लालू ईश्वर, रोहन कुंवर, फुलेश्वर राय, श्याम कुंवर, मुकेश कुंवर और राकेश राय शामिल हैं, सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

सभी घायल खतरे से बाहर

इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार के अनुसार सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है. समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाये जाने से बड़ी अनहोनी टल गयी. इधर पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी है.