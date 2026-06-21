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दुमका में बाराती गाड़ी पहलटने से हादसा, सात लोग घायल

दुमका में बाराती गाड़ी बेकाबू होकर हादसे की शिकार हो गयी. जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं.

Wedding party vehicle goes out of control and accident in Dumka
अस्पताल में इलाज करता जख्मी (दुमका) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
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दुमकाः जिला में रामगढ़ प्रखंड स्थित नवखेता पुल के समीप आज रविवार को बारातियों से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित हो पलट गई. इस हादसे में वाहन पर सवार सात लोग घायल हो गये. सभी घायल रामगढ़ के सुसनिया गांव के निवासी हैं. घायलों को इलाज के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है.

बारात से लौट रहे थे सभी

दरअसल, रामगढ़ प्रखंड के सुसनिया गांव से बीती रात कई वाहनों में सवार होकर एक बारात बोडिया गांव गई थी. जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें दूल्हे के रिश्तेदार बैठे थे. जिसमें कई किशोर और कुछ महिलाएं शामिल है.

घायलों के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, नवखेता पुल के पास अचानक सामने आई एक बाइक को बचाने के दौरान चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में राजेश मांझी, लालू ईश्वर, रोहन कुंवर, फुलेश्वर राय, श्याम कुंवर, मुकेश कुंवर और राकेश राय शामिल हैं, सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

सभी घायल खतरे से बाहर

इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार के अनुसार सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है. समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाये जाने से बड़ी अनहोनी टल गयी. इधर पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी है.

दो माह पूर्व भी बारात गाड़ी में हुआ था हादसा

बता दें कि शादी विवाह का मौसम शुरू होते ही बाराती वाहनों में क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो जाते हैं. जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. दो माह पूर्व 28 अप्रैल को दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरायदाहा गांव के समीप एक बारात बस में करंट फैल जाने की वजह से 10 बाराती झुलस हो गए थे.

इसमें गाड़ी के अंदर और ऊपर के छत पर बाराती सवार थे. रास्ते में बस का संपर्क हाई टेंशन वायर से हो गया था और जो लोग बस के ऊपर बैठे थे, वे बिजली की तार की चपेट में आ गए. वो बस पाकुड़ से दुमका आ रही थी.

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