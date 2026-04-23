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1 मई को होनी थी शादी, इससे पहले युवक का मर्डर, मंगेतर और उसके भाई सहित अन्य पर हत्या का आरोप

कोटा: जिले के इटावा इलाके में एक युवक की मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है. युवक की शादी एक सप्ताह बाद ही होनी थी. ऐसे में मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है. घटना के समय मृतक का होने वाला साला भी साथ ही था, लेकिन हमलावरों ने केवल युवक पर ही हमला किया. गुरुवार को कोटा के अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई. मामले में युवक की मंगेतर और उसके भाई के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया.

इटावा पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि बुधवार रात को हुए घटनाक्रम में धर्मेंद्र सेन गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले इटावा अस्पताल ले जाएगा. जहां से उसे कोटा के मेडिकल कॉलेज नए अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. यहां उपचार के दौरान युवक ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया. मामले में परिजनों ने कुछ देर स्टेट हाईवे कोटा श्योपुर को जाम भी कर दिया था. समझाइश कर रास्ता खुलवाया गया. मामले में मृतक के पिता प्रभु लाल की शिकायत पर मृतक धर्मेंद्र सेन की मंगेतर दीक्षा, होने वाले साले हेमन्त और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रभुलाल ने षडयंत्र कर बेटे को बुलाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है.