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1 मई को होनी थी शादी, इससे पहले युवक का मर्डर, मंगेतर और उसके भाई सहित अन्य पर हत्या का आरोप

मृतक युवक के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा मामला दर्ज करवाया है.

Deceased young man
मृतक युवक (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 4:48 PM IST

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कोटा: जिले के इटावा इलाके में एक युवक की मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है. युवक की शादी एक सप्ताह बाद ही होनी थी. ऐसे में मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है. घटना के समय मृतक का होने वाला साला भी साथ ही था, लेकिन हमलावरों ने केवल युवक पर ही हमला किया. गुरुवार को कोटा के अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई. मामले में युवक की मंगेतर और उसके भाई के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया.

इटावा पुलिस उप अधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि बुधवार रात को हुए घटनाक्रम में धर्मेंद्र सेन गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे पहले इटावा अस्पताल ले जाएगा. जहां से उसे कोटा के मेडिकल कॉलेज नए अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. यहां उपचार के दौरान युवक ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया. मामले में परिजनों ने कुछ देर स्टेट हाईवे कोटा श्योपुर को जाम भी कर दिया था. समझाइश कर रास्ता खुलवाया गया. मामले में मृतक के पिता प्रभु लाल की शिकायत पर मृतक धर्मेंद्र सेन की मंगेतर दीक्षा, होने वाले साले हेमन्त और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रभुलाल ने षडयंत्र कर बेटे को बुलाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है.

Police in action outside the mortuary
मोर्चरी के बाहर कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Kota)

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इटावा थाना अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल इस मामले में लड़के के होने वाले ससुर का इंवॉल्वमेंट सामने नहीं आया है. जबकि मृतक के होने वाले साले और मंगेतर से गहन पूछताछ चल रही है. दूसरी तरफ इस पूरे मामले में प्रभुलाल का कहना है कि घटना के समय धर्मेंद्र के साथ उसका साला हेमंत भी साथ था. दोनों एक बाइक पर सवार होकर गुण्दी महादेव से वापस आ रहे थे. जिसमें पहले वे साले हेमंत को छोड़ने मुंगेना जाता, लेकिन इससे पहले हमलावर आ गए थे. हमलावरों के मारपीट करने से धर्मेन्द्र की मौत हुई. धर्मेंद्र की दीक्षा के साथ 1 मई को शादी होने वाली थी. दोनों की सगाई करीब 2 साल पहले हुई थी.

Deceased's father and future father-in-law outside mortuary
मोर्चरी के बाहर बैठे मृतक के पिता और होने वाले ससुर (ETV Bharat Kota)

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GROOM MURDERED BEFORE MARRIAGE
CASE AGAINST FIANCEE AND OTHERS
CASE OF MURDER BY ASSAULT
मंगेतर के खिलाफ हत्या का प्रकरण
YOUNG MAN WAS BEATEN TO DEATH

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