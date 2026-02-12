ETV Bharat / state

विधायक विकास चौधरी के भाई के विवाह में उमड़े दिग्गज, राज्यपाल से लेकर गहलोत-पायलट तक पहुंचे

विकास चौधरी के भाई के विवाह समारोह में कांग्रेस, भाजपा व अन्य दलों के दिग्गजों ने शिरकत की.

विवाह समारोह में ​वर–वधू के साथ कांग्रेस नेता (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 11:08 PM IST

अजमेर: मार्बल सिटी किशनगढ़ इन दिनों एक भव्य वैवाहिक समारोह और दिग्गजों की मौजूदगी के कारण चर्चा का केंद्र बनी हुई है. किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के छोटे भाई मनोज के विवाह समारोह में प्रदेश और देश की दिग्गज राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की, जिससे यह आयोजन एक बड़े 'वीवीआईपी मूवमेंट' में तब्दील हो गया. ​प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति और आशीर्वाद ​विवाह समारोह में राजनीति के हर पक्ष के बड़े चेहरे नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे.

इन नेताओं ने की शिरकत: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समारोह में शिरकत कर नवदंपति को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी समारोह में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत और पूर्व मंत्री रघु शर्मा जैसे बड़े नेताओं ने शिरकत की. वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के प्रतिनिधि सुभाष चौधरी, भाजपा नेता प्रकाश जैन और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इस समारोह का हिस्सा बने.

शादी समारोह में उमड़े दिग्गज राजनेता, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील और धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई. देर शाम विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत भी शादी समारोह पहुंचे और वर–वधु को आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं दी. हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हुए. बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल, पूर्व विधायक बाबूलाल नागर, दिग्गज खिलाड़ी व पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, अशोक तंवर और लाडनूं विधायक मुकेश भाकर भी नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे.

भाटी का मजाकिया अंदाज और डोटासरा का डांस: ​समारोह के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में नजर आए. उन्होंने विधायक विकास चौधरी से चुटकी लेते हुए कहा, 'भाई, शादी से ज्यादा तो आपका डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.' उनके इस मजाक ने समारोह में हंसी के ठहाके लगवा दिए. ​समारोह का सबसे खास और चर्चा का विषय डोटासरा का डांस रहा. डोटासरा ने मशहूर गाने 'तेजल सुपर डुपर' पर जमकर डांस किया. उन्हें थिरकते देख वहां मौजूद युवाओं का जोश भी दोगुना हो गया और वे भी उनके साथ झूम उठे.

