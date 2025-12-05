ETV Bharat / state

करनाल में शादी की रात आफत में बदली, डीजे की गाड़ी में लगी भीषण आग, लैपटॉप-जनरेटर सहित सब खाक

शादी समारोह के दौरान लगी आग में डीडी गाड़ी खाक हो गई ( Etv Bharat )

करनालः जिले के तरावड़ी के वार्ड नंबर 4 स्थित राणा कॉलोनी में शुक्रवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया. शादी समारोह में आई डीजे की गाड़ी अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई. देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही मिनटों में खाक हो गई. आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने पानी डालकर आग रोकने की कोशिश की, लेकिन आग फैल चुकी थी और काबू में नहीं आ रही थी. आग की लपेटे में डीजी गाड़ी (Etv Bharat) अग्निशमन विभाग ने काबू पाया, पर सब जलकर राख: सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक डीजे गाड़ी में रखा लैपटॉप, जनरेटर, साउंड सिस्टम और अन्य महंगा सामान जलकर राख बन चुका था. आगजनी में डीजे और गाड़ी मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है.