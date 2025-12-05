ETV Bharat / state

करनाल में शादी की रात आफत में बदली, डीजे की गाड़ी में लगी भीषण आग, लैपटॉप-जनरेटर सहित सब खाक

करनाल में एक शादी समारोह के दौरान डीजे गाड़ी में आग लग गई. गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

Fire During wedding Night
शादी समारोह के दौरान लगी आग में डीडी गाड़ी खाक हो गई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनालः जिले के तरावड़ी के वार्ड नंबर 4 स्थित राणा कॉलोनी में शुक्रवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया. शादी समारोह में आई डीजे की गाड़ी अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई. देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही मिनटों में खाक हो गई. आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने पानी डालकर आग रोकने की कोशिश की, लेकिन आग फैल चुकी थी और काबू में नहीं आ रही थी.

Fire During wedding Night
आग की लपेटे में डीजी गाड़ी (Etv Bharat)

अग्निशमन विभाग ने काबू पाया, पर सब जलकर राख: सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. लेकिन तब तक डीजे गाड़ी में रखा लैपटॉप, जनरेटर, साउंड सिस्टम और अन्य महंगा सामान जलकर राख बन चुका था. आगजनी में डीजे और गाड़ी मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है.

करनाल में डीजे की गाड़ी में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

'अपना डीजे था लेकिन गाड़ी किराए पर ली थी'-दूल्हा यशपाल: दूल्हे यशपाल ने बताया कि उनका अपना डीजे है, लेकिन गाड़ी किराए पर ली गई थी. उन्होंने कहा कि "हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. कैसे लगी और क्यों लगी. इसका कोई कारण अभी सामने नहीं आया है. शादी के दिन ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, सोचा भी नहीं था."

Fire During wedding Night
करनाल में डीजी गाड़ी में आग (Etv Bharat)

'हमें लगा पटाखे चल रहे हैं'-परिजन: दूल्हे के परिजनों के अनुसार "रात को डीजे चल रहा था. सुबह लगभग 4 बजे तेज धमाकों जैसी आवाज आई. हमने समझा कि पटाखे फूट रहे होंगे. बाहर निकलकर देखा तो डीजे वाली गाड़ी आग की लपटों में घिरी हुई थी. लोग तुरंत आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि गाड़ी के अंदर रखा सारा सामान राख में तब्दील हो चुका था."

Fire During wedding Night
करनाल में शादी की रात आफत में बदली (Etv Bharat)

सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिसः तरावड़ी थाना के एएसआई जसवंत सिंह ने बताया कि "डीजे की गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें भारी नुकसान हुआ है. आग किस वजह से लगी, इसकी जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

Fire During wedding Night
शादी वाले घर में आफत (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-अंबाला में बम बनकर फटा गैस सिलेंडर, मासूम बच्चे समेत महिला की मौत, डीजल के चलते विकराल हुई आग

TAGGED:

FIRE IN KARNAL
डीजे की गाड़ी में लगी आग
DJ VEHICLE CAUGHT FIRE
FIRE IN MARRIAGE CEREMONY
FIRE DURING WEDDING NIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.