Unique Mayra Ritual : दुबई से आए मामा ने भांजे की शादी में भरा करीब 1 करोड़ का मायरा
सीकर में भांजे की शादी में आया भात चर्चा का विषय बना हुआ है.
Published : March 12, 2026 at 5:22 PM IST
सीकर: राजस्थान के सीकर जिले में पारंपरिक रिश्तों और भाई-बहन के स्नेह का अनूठा उदाहरण सामने आया है. जिले के रानोली क्षेत्र में एक परिवार ने अपनी बहन के घर भांजे की शादी पर करीब 1 करोड़ रुपये का मायरा (भात) भरकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है. इस मायरे में नकद राशि, सोना-चांदी की ज्वेलरी, कपड़े और अन्य उपहार शामिल रहे. इतनी बड़ी राशि का मायरा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े मायरे में से एक बताया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार रानोली क्षेत्र के भरथा वाली कोठी निवासी कैलाश यादव अपने भाइयों के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार बहन के घर मायरा लेकर पहुंचे. यह मायरे की रस्म कुंडल की ढाणी में रहने वाली उनकी बहन मोहिनी देवी के बेटे डॉ. मनोज की शादी के अवसर पर 10 मार्च को निभाई गई. इसके अगले दिन 11 मार्च को दूल्हे डॉ. मनोज का विवाह झुंझुनू जिले के बाय गांव की डॉ. अंजलि के साथ संपन्न हुआ.
51 लाख नकद और 21 लाख की ज्वेलरी : मायरे के दौरान मामा कैलाश यादव और उनके भाइयों ने भांजे की शादी में 51 लाख रुपये नकद दिए. खास बात यह रही कि यह राशि 500-500 रुपये के नोटों की 102 गड्डियों के रूप में दी गई. इसके अलावा करीब 21 लाख रुपये की सोना-चांदी की ज्वेलरी भी भेंट की गई. साथ ही दूल्हा-दुल्हन और परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े और अन्य उपहार भी दिए गए. कुल मिलाकर मायरे की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है.
दुबई में रहते हैं मामा : परिवार के अनुसार दूल्हे के तीन मामा हैं. इनमें सबसे बड़े नारायण यादव गांव में रहते हैं, जबकि दूसरे नंबर के मामा कैलाश यादव अपने परिवार के साथ दुबई में रहते हैं. तीसरे मामा छोटूराम यादव भी गांव में ही रहते हैं. कैलाश और छोटूराम यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. भांजे की शादी के लिए कैलाश यादव विशेष रूप से दुबई से भारत आए और पारंपरिक तरीके से मायरे की रस्म निभाई.
पढ़ें : नारायणपुर पुलिस ने पेश की मिसाल, थाने के सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में भरा 1.60 लाख का मायरा
माता-पिता से किया था वादा : कैलाश यादव ने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता से वादा किया था कि वे अपनी बहनों के लिए हमेशा अपनी क्षमता से बढ़कर सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि भांजे-भांजी की शादी में अच्छा मायरा भरना तीनों भाइयों की सामूहिक सोच थी. उनका कहना है कि उनकी बहन मोहिनी देवी ने बचपन से ही तीनों भाइयों का पूरा ख्याल रखा और परिवार को संभाला, इसलिए यह मायरा उनके प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है.
पढे़ं : भरतपुर: शादी में मायके वालों ने भरा 1 करोड़ 21 लाख का भात, वायरल हुआ अनोखा मायरा
समाज में चर्चा का विषय बना मायरा : दूल्हे के पिता मदन खातोदिया, जो पलसाना में कपड़ों का व्यवसाय करते हैं, ने बताया कि बदलते समय के साथ समाज में बहन-बेटियों को भी बराबर सम्मान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मायरे की यह परंपरा सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि भाई-बहन के प्रेम और पारिवारिक रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है.