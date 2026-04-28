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संतकबीरनगर में शादी की खुशियां बदली मातम में, छत का छज्जा गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल

संतकबीरनगर में गिरा मकान का एक पुराना छज्जा, 1 की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

संत कबीर नगर: खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के उमरी खुर्द गांव में मंगलवार को सुबह एक हृदयविदारक हादसा हो गया. इस हादसे ने शादी वाले घर की खुशियों को मातम में बदल दिया. घर की छज्जा अचानक से गिर गई जिसके कारण 1 महिला का देहांत हो गया. घर के 4 लोग घायल हो गए.

बता दें, हरिश्चंद्र राजभर के घर में उनकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं और आज ही शाम को बारात आनी थी. सुबह करीब 8:30 बजे जब टेंट और लाइट की सजावट का काम जोर-शोर से चल रहा था, तभी मकान का एक पुराना छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया.

इस मलबे के नीचे दबने से 70 साल की कुसुम उर्फ राजमती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई.

स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से मलबे में दबे घायलों को तुरंत बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया.