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धनबाद में बारातियों का बवाल, पुलिस टीम पर हमला, सुरक्षाबलों ने किया लाठीचार्ज

धनबाद: झरिया थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक बारात के दौरान जमकर हंगामा हुआ. नशे में धुत कुछ लोगों ने सड़क पर उत्पात मचाया और सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव कर दिया. इस हमले में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. हालात बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ पुल के समीप की है.

इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

जानकारी के अनुसार एक बारात में शामिल कुछ लोग शराब के नशे में सड़क पर हंगामा कर रहे थे, जिससे यातायात प्रभावित होने लगा. सूचना मिलने पर पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर सड़क खाली कराने का प्रयास किया. इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस से बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया. आरोप है कि उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे गश्ती वाहन का अगला शीशा टूट गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस टीम पर हमला (Etv Bharat)

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

सूचना मिलते ही झरिया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर शशिरंजन कुमार के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई. पुलिस ने मौके से आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है. मामले में सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.