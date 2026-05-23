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आजमगढ़ में शादी समारोह में युवती का बवाल, पुलिस पर किया बारातियों ने पथराव, दूल्हा-दुल्हन के साथ बाराती निकल गए

आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते शादी में बवाल ( Photo Credit: ETV Bharat )