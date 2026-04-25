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फर्रुखाबाद में शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप; दुल्हन के जीजा को लगी गोली, हालत गंभीर

फर्रुखाबाद में शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जिले के ​कायमगंज नगर के एक मैरिज होम में आयोजित विवाह समारोह के दौरान गोली चल गई. द्वारचार की रस्म के समय हुई फायरिंग में दुल्हन के जीजा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आनन-फानन में उपचार के लिए फर्रुखाबाद के निजी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उनको कानपुर रेफर किया गया है.

थाना कायमगंज कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि बीती रात शादी समारोह में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना मिलने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की है.

मामले की गहनता से जांच की जा रही है. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. घायल को उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया है. वहां पर उनकी स्थिति ठीक है. आरोपी की तलाश की जा रही है. अन्य वैधानिक कार्रवाई जा रही है.

परिजन रनवीर ने बताया कि नगर के मोहल्ला जवाहरगंज निवासी कथित बजरंग दल प्रभारी प्रदीप सक्सेना के पुत्र जय सक्सेना का विवाह समारोह लाला परमानंद की बगीची में संपन्न हो रहा था.

कार्यक्रम के दौरान जब मुख्य द्वार पर द्वारचार की रस्में अदा की जा रही थीं. तभी वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर जयमाल स्टेज के पास बैठे लोगों के बीच अचानक गोली चल गई.