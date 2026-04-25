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फर्रुखाबाद में शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप; दुल्हन के जीजा को लगी गोली, हालत गंभीर

थाना कायमगंज कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना मिलने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

फर्रुखाबाद में शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप.
फर्रुखाबाद में शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 7:28 AM IST

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फर्रुखाबाद: जिले के ​कायमगंज नगर के एक मैरिज होम में आयोजित विवाह समारोह के दौरान गोली चल गई. द्वारचार की रस्म के समय हुई फायरिंग में दुल्हन के जीजा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आनन-फानन में उपचार के लिए फर्रुखाबाद के निजी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उनको कानपुर रेफर किया गया है.

थाना कायमगंज कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि बीती रात शादी समारोह में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना मिलने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की है.

मामले की गहनता से जांच की जा रही है. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. घायल को उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया है. वहां पर उनकी स्थिति ठीक है. आरोपी की तलाश की जा रही है. अन्य वैधानिक कार्रवाई जा रही है.

परिजन रनवीर ने बताया कि नगर के मोहल्ला जवाहरगंज निवासी कथित बजरंग दल प्रभारी प्रदीप सक्सेना के पुत्र जय सक्सेना का विवाह समारोह लाला परमानंद की बगीची में संपन्न हो रहा था.

कार्यक्रम के दौरान जब मुख्य द्वार पर द्वारचार की रस्में अदा की जा रही थीं. तभी वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर जयमाल स्टेज के पास बैठे लोगों के बीच अचानक गोली चल गई.

परिजनों के मुताबिक, जयमाल कार्यक्रम की जगह पर कुछ लोग बैठे हुए थे. एक नेता के साथ आए बाउंसर भी खड़े थे. इसी दौरान अचानक हुई फायरिंग में गोली सीधे दुल्हन के जीजा गौरव सक्सेना पुत्र शिव संत सक्सेना, निवासी बाजार कला, थाना शमशाबाद को जा लगी.

गोली लगते ही गौरव लहूलुहान होकर गिर पड़े. इससे वैवाहिक स्थल पर चीख-पुकार और भगदड़ मच गई. ​वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करने वाला व्यक्ति और नेता भीड़ का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे.

परिजनों ने घायल गौरव को तत्काल निजी वाहन से फर्रुखाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. वहां से उन्हें कानपुर रेफर किया गया है.

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