देवउठनी एकादशी खत्म, विवाह के शुभ मुहूर्त कब होंगे शुरू, अगले 5 महीनों का देखें मुहूर्त

शहडोल: हिंदू धर्म में हर कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा है. अगर बात शादी की है, तो हर कोई सबसे बेस्ट मुहूर्त में ही शादी करना चाहता है. वैसे ज्यादातर महीनों में शादियों के योग रहता है, लेकिन चातुर्मास के दौरान शादियों में रोक लग जाती है. क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु निद्रा योग में चले जाते हैं और देवउठनी ग्यारस को 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं. इसके बाद घरों में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. इस साल 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी थी.

ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी पर जैसी ही तुलसी विवाह संपन्न हो जाती है. उसी पल से शुभ मुहूर्तों की शुरुआत हो जाती है. मांगलिक कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार विवाह के जो शुभ मुहूर्त हैं, वह 16 नवंबर से शुरू हो रहे हैं.

तुलसी विवाह संपन्न के बाद नहीं बन रहे शादियों के मुहूर्त (ETV Bharat)

देवउठनी एकादशी से क्यों नहीं है मुहूर्त?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं, "इस बार संवत 2082 मतलब सन 2025 में 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी थी, उसी दिन तुलसी विवाह भी था. हर वर्ष जैसे ही तुलसी विवाह होता था, वैसे ही शुभ कार्यक्रम जैसे है, शादी-विवाह, नए घर का उद्घाटन सहित मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते थे. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. क्योंकि देवउठनी एकादशी होने के बाद भी गुरु वृद्धत्व योग मतलब गुरु ग्रह वृद्धावस्था में हैं. इस वृद्ध अवस्था के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहे हैं. वैवाहिक कार्यक्रम के लिए गुरु और शुक्र दोनों को प्रबल होना चाहिए. वर्तमान में गुरु जो है वृद्ध समय को प्राप्त हुआ है. इसलिए विवाह 16 नवंबर 2025 से प्रारंभ होंगे."