देवउठनी एकादशी खत्म, विवाह के शुभ मुहूर्त कब होंगे शुरू, अगले 5 महीनों का देखें मुहूर्त
हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल तुलसी विवाह के बाद नहीं बन रहे शादियों के मुहूर्त. 16 नवंबर से सुनाई देगी शहनाई की गूंज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 8:31 PM IST
शहडोल: हिंदू धर्म में हर कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा है. अगर बात शादी की है, तो हर कोई सबसे बेस्ट मुहूर्त में ही शादी करना चाहता है. वैसे ज्यादातर महीनों में शादियों के योग रहता है, लेकिन चातुर्मास के दौरान शादियों में रोक लग जाती है. क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु निद्रा योग में चले जाते हैं और देवउठनी ग्यारस को 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं. इसके बाद घरों में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. इस साल 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी थी.
ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी पर जैसी ही तुलसी विवाह संपन्न हो जाती है. उसी पल से शुभ मुहूर्तों की शुरुआत हो जाती है. मांगलिक कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार विवाह के जो शुभ मुहूर्त हैं, वह 16 नवंबर से शुरू हो रहे हैं.
देवउठनी एकादशी से क्यों नहीं है मुहूर्त?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं, "इस बार संवत 2082 मतलब सन 2025 में 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी थी, उसी दिन तुलसी विवाह भी था. हर वर्ष जैसे ही तुलसी विवाह होता था, वैसे ही शुभ कार्यक्रम जैसे है, शादी-विवाह, नए घर का उद्घाटन सहित मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते थे. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. क्योंकि देवउठनी एकादशी होने के बाद भी गुरु वृद्धत्व योग मतलब गुरु ग्रह वृद्धावस्था में हैं. इस वृद्ध अवस्था के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहे हैं. वैवाहिक कार्यक्रम के लिए गुरु और शुक्र दोनों को प्रबल होना चाहिए. वर्तमान में गुरु जो है वृद्ध समय को प्राप्त हुआ है. इसलिए विवाह 16 नवंबर 2025 से प्रारंभ होंगे."
नवंबर में विवाह के शुभ मुहूर्त
पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने बताया कि "16 नवम्बर से जब गुरू और शुक्र प्रबल होंगे. उसके बाद विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे. नवंबर महीने में 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29 और 30 नवंबर 2025 को रहेगा.
दिसम्बर महीने में शुभ मुहूर्त
दिसंबर महीने में आप शादी करने का प्लान बना रहे तो नोट कर लीजिए शुभ मुहूर्त की तिथि हैं. हालांकि इस महीने में कम मुहूर्त ही हैं. 1, 4, 5 और 6 दिसंबर 2025 को शादी का शुभ मुहूर्त है. सबसे उत्तम मुहूर्त 4 और 5 दिसंबर को रहेगा.
कुछ दिन के लिए फिर से लगेगा ब्रेक
इसके बाद शुक्र जो है, वृद्ध योग में चला जाएगा. पूस की संक्रांति आ जाएगी और शुक्र वृद्धावस्था को प्राप्त होने के कारण एक माह 10 दिन के लिए वैवाहिक कार्यक्रम में ब्रेक लग जाएगा. जैसे ही शुक्र युवावस्था को प्राप्त होगा. वैसे 4 फरवरी 2026 से फिर से विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे.
- कब है कार्तिक पूर्णिमा का महाशुभ मुहूर्त? पुण्य स्नान, दान की सटीक तिथी 4 या 5 नवंबर
- 'संतो के प्रवचन चलते रहें और हम डंडा लेकर पहरा देते रहें', मोहन भागवत ने RSS को दिया नया रोल
साल 2026 में विवाह के मुहूर्त
फरवरी- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 31, 24, 25, 26 फरवरी 2026 को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं.
मार्च- 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मार्च तक विवाह के शुभ मुहूर्त हैं.
खरमास में फिर ब्रेक: इसके बाद खरमास शुरू हो जाएगा. जिस कारण 1 महीने के लिए फिर से वैवाहिक कार्यक्रम पर ब्रेक लग जाएगा.