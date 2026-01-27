ETV Bharat / state

साल 2026 में कब-कब बजेंगी शहनाई, जानिए शादियों के लिए क्या है बेस्ट मुहूर्त

साल 2026 में कब है शादियों के मुहूर्त, ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री से जानिए, फरवरी से लेकर मार्च तक शुभ मुहूर्त की तारीख.

जानिए शादियों के लिए क्या है बेस्ट मुहूर्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 7:26 AM IST

शहडोल: साल 2026 का जनवरी का महीना खत्म होने को है, ऐसे में शादी वाले घरों में मुहूर्त को लेकर सबसे बड़ी दुविधा रहती है. अगर आपके घरों में भी शादी है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि फरवरी माह की 4 तारीख से ही शादी ब्याह के शुभ दिन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि शुक्र पूरी तरह से उदय हो जाएंगे. साल 2026 में पढ़िए कब है शादियों का मुहूर्त.

फरवरी माह से शुभ विवाह मुहूर्त

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "शादी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत फरवरी माह से हो रही है. 3 फरवरी की रात से शुक्र पूर्ण रूपेण उदय हो जाएंगे और जैसे ही पश्चिम दिशा में उदय होंगे. 4 फरवरी से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी. फरवरी माह में विवाह के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 4 फरवरी, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी इतने दिन विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे. कुल मिलाकर इस माह में बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं.

फिर मार्च महीने की शुरुआत हो जाएगी, मार्च में 4 मार्च 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 मार्च दोपहर तक शादी के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे. इसके बाद फिर खरमास की शुरुआत हो जाएगी. 14 मार्च दोपहर बाद ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी. एक महीने तक शादी-ब्याह के मुहूर्त पर बैन लग जाएगा. एक महीने तक कोई भी किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं होंगे. जो कि 15 अप्रैल के बाद ही फिर नए शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी.

शादी ब्याह में बाजार तेज़ होने की आस

आलू प्याज लहसुन के व्यापारी उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं शादी विवाह के मुहूर्त जैसे ही शुरू हो जाएंगे, एक बार फिर से सब्जी आलू प्याज लहसुन इन फसलों में तेजी आ सकती है. उनके दाम भी बढ़ सकते हैं. खासकर लहसुन के दाम बढ़ने की तो बहुत ज्यादा उम्मीद है. अभिषेक गुप्ता जो की किराना दुकान चलाते हैं, "उनका मानना है की शादी ब्याह के टाइम में बिक्री अच्छी खासी हो जाती है, तो ऐसे मुहूर्त के इंतजार में तो व्यापारी वर्ग भी रहता है, क्योंकि हर तरह के सामान की जरूरत पड़ती है और लोग बाजार से अच्छी मात्रा में खरीदारी करते हैं.

अभिषेक गुप्ता कहते हैं कि एक बार फिर से मार्केट उठने की उम्मीद है. जैसे ही शुभ मुहूर्त शादी ब्याह के आते हैं व्यापारी वर्ग भी अपनी पूरी तैयारी करके रखता है." शिवम गुप्ता जो की शादी ब्याह जैसे मौकों पर वीडियो ग्राफी, प्री वेडिंग, वेडिंग शूटिंग का कार्य भी करते हैं, टेंट का काम करने वाले अनिल गुप्ता बताते हैं कि फरवरी माह में बहुत सारी बुकिंग है और बहुत सारी शादियां भी हो रही हैं. ये मौसम ऐसा होता है कि फरवरी माह में हल्की-ठंडी गर्मी होती है तो ज्यादातर लोग फरवरी महीने में ही शादी ब्याह करना पसंद करते हैं, तो बुकिंग भी बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं.

