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सपा सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की डेट फाइनल, जानिए कब और कहां लेंगे सात फेरे

शादी की तारीख और जगह तय होने के बाद दोनों ही परिवारों में जश्न का माहौल है.

चार दिसंबर को लखनऊ में होगी शादी.
चार दिसंबर को लखनऊ में होगी शादी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:28 PM IST

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लखनऊ : भारतीय टीम के दिग्गज क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी नवाबों के शहर लखनऊ में होगी. चार दिसंबर को राजधानी के एक होटल में यह शादी संपन्न होगी.

अलीगढ़ के रहने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई पिछले साल जून माह में लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई थी. इस दौरान परिजन और करीबी रिश्तेदार ही मौजूद थे. अब विवाह की तारीख सामने आ गई है. चार दिसंबर को दोनों परिणय सूत्र में बंध जाएंगे.

सगाई के बाद से ही रिंकू और प्रिया की शादी की तारीख को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं, लेकिन अब तारीख सामने आने के बाद चचाओं पर विराम लग गया है. अब शादी की तारीख और जगह तय होने के बाद दोनों ही परिवारों में जश्न का माहौल है और शादी की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं.

पहले दोनों की शादी जून 2026 में तय हुई थी, लेकिन रिंकू के पिता खानचंद सिंह का कैंसर से निधन हो जाने के कारण इसे टालना पड़ा. उनके पिता की अंतिम इच्छा अपने बेटे की शादी देखने की थी, पर शादी से पहले ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गए. पिता के जाने के बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी आगे बढ़ा दी गई थी.

वैवाहिक कार्यक्रम में क्रिकेटरों का तो जमावड़ा होगा ही, देशभर से तमाम बड़े नेता भी इस शादी के गवाह बनेंगे. इतना ही नहीं बॉलीवुड से भी सेलिब्रिटी इस समारोह में शामिल होंगे. सांसद प्रिया सरोज के पिता, केराकत विधानसभा सीट से विधायक तूफानी सरोज ने दोनों की शादी की तारीख की पुष्टि कर दी है.

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RINKU SINGH PRIYA SAROJ WEDDING
RINKU SINGH AND PRIYA SAROJ MARRY
RINKU SINGH WEDDING DATE DECEMBER 4
रिंकू सिंह प्रिया सरोज की शादी
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