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सपा सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की डेट फाइनल, जानिए कब और कहां लेंगे सात फेरे

चार दिसंबर को लखनऊ में होगी शादी. ( Photo Credit; ETV Bharat )