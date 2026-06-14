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बैरागीवाला में मुस्लिम परिवार में दो बेटियों की बजनी थी शहनाई, बवाल की वजह से पसरा सन्नाटा

विकासगनर के बैरागीवाला गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण, बवाल की वजह से गांव में नहीं हो पाई शादी

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बैरागीवाला गांव में धरी की धरी रह गई शादी की तैयारियां (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 14, 2026 at 8:35 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: विकासनगर के बैरागीवाला में पानी को लेकर उपजे विवाद में विनोद नाम के शख्स की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण है. यहां आज एक मुस्लिम परिवार में शहनाई भी बजनी थी, लेकिन वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है. शनिवार शाम को घटना के बाद इस परिवार में आए मेहमानों को किसी तरह पुलिस की निगरानी में गांव से निकाला गया. आज परिवार में सिर्फ सामान की देख रेख बेटियों का पिता कर रहा है, ताकि घर पर कोई अनहोनी न हो जाए.

बैरागीवाला गांव में अब्दुल की दो बेटियों की होनी थी शादी: दरअसल, विकासनगर के बैरागीवाला गांव में आज यानी 14 जून को अब्दुल की दो बेटियों की शादी होनी थी. जिसके तहत सहारनपुर से बारात आनी थी. शादी को लेकर अब्दुल पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा था, लेकिन शनिवार शाम को हुई घटना के बाद रविवार की सुबह गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया और विकासनगर, देहरादून समेत अन्य जगहों से सैकड़ों की तादाद में लोग गांव में पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया.

Bairagiwala Youth Murder Case
अब्दुल ने की थी सभी तैयारियां (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांगों को लेकर हिंदू संगठन के लोग बैरागीवाला समुदाय विशेष के परिवारों के घरों में घुसने की कोशिश करने लगे. जिसके चलते माहौल गरमा गया. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने एक आरोपी के घर समेत अन्य आरोपियों के घर के पास आगजनी कर दी. इसके बाद पत्थरबाजी भी घटना भी हुई. जिसमें कुछ लोगों की घायल होने की भी सूचना है.

Bairagiwala Youth Murder Case
खाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था भट्टी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पुलिस की निगरानी से बाहर निकाले गए मेहमान: वहीं, अब्दुल के घर शादी के लिए मेहमान आए थे, लेकिन अचानक पानी के झगड़े को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. जिसका असर शादी पर पड़ गया. शादी के लिए जो मेहमान आए हुए, उनकी भी जान सांसत में आ गई. जिन्हें बड़ी मुश्किल से गांव से पुलिस की निगरानी से बाहर निकाला गया.

Bairagiwala Youth Murder Case
सज चुका था टेंट (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

गांव में तो नहीं हो पाई शादी, यहां से विदा करनी पड़ी बेटियां: अब्दुल ने बताया कि शादी गांव में तो नहीं हो सकी, लेकिन हरबर्टपुर में रिश्तेदारों के पास से दोनों बेटियों को विदा किया गया. उन्होंने दोनों बेटियों को भी मेहमान के साथ भेज दिया था. जिसके चलते उनकी शादी हो पाई, लेकिन जिस घर पर तैयारियां की थी, वो धरी की धरी रह गई.

"आज दोनों बेटियों की बारात सहारनपुर से आनी थी, जिसकी तैयारी मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था. आज शादी के लिए घर पर टेंट लगाया गया था और मेहमानों के खाने के लिए भट्टी का पर प्रबंध कर रहा था. जबकि, कल शाम को घटना से पहले गांव वालों को खाने के लिए न्यौता देने गया हुआ था. तभी सूचना मिली कि पड़ोस में घटना हो गई."- अब्दुल, निवासी बैरागीवाला

"पता चला कि गांव के ही विनोद की हत्या कर दी है और तीन घायल भी हुए हैं. मैं जैसे-तैसे घर पहुंचा तो देखा कि हिंदू संगठन से जुड़े काफी लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी हिंदू संगठन के लोगों को रोका और जो घर पर मेहमान आए हुए थे, उनको किसी तरह गांव से बाहर निकाला."- अब्दुल, निवासी बैरागीवाला

"मेहमानों के साथ अपनी दोनों बेटियों को हरबर्टपुर रिश्तेदार के घर भेजा और वहीं आज दोनों बेटियों की बारात सहारनपुर से आई है और वहीं पर दोनों बेटियों शादी हुई है. जबकि, आज जिस घर में शादी होनी थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है."- अब्दुल, निवासी बैरागीवाला

अब तक एक साथ रहते थे दोनों समुदाय के लोग: अब्दुल ने आगे बताया कि हमारे गांव में हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, लेकिन इस घटना के बाद गांव में माहौल खराब हो गया और इसका खामियाजा मेरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है. इसके अलावा माहौल भी तनावपूर्ण है. ऐसा पहले देखने को नहीं मिला था.

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