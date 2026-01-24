ETV Bharat / state

त्रियुगीनारायण में बर्फबारी के बीच 7 जोड़ों ने की शादी, यादगार बना पल

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में बर्फबारी में भी कई जोड़े शादी के बंधन में बंधे. भगवान शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगीनारायण में बीते दिन भारी बर्फबारी के बीच सात जोड़े शादी के बंधन में बंधे. वहीं चमोली जिले के जंगलचट्टी गांव में बर्फबारी के बीच शादी की रस्में निभाई गईं. भारी बर्फबारी के बीच नव जोड़े भी काफी खुश नजर आए.

उत्तराखंड में लंबे समय बाद बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है. जहां एक ओर बर्फबारी ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर बर्फबारी लोगों के यादगार बन गई. जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया. शादी समारोह में बर्फबारी ने लोगों की खुशियां दोगुनी कर दी. भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगीनारायण में भी जमकर बर्फबारी हुई. शनिवार को मौसम साफ होने के बाद क्षेत्र में बर्फ से ढका मनोरम दृश्य देखने को मिला.

चारों ओर फैली बर्फ ने त्रियुगीनारायण की प्राकृतिक छटा को और अधिक आकर्षक बना दिया है. बीते दिन बसंत पंचमी के पावन अवसर पर त्रियुगीनारायण मंदिर में 7 जोड़ों ने वैदिक रीति–रिवाजों के साथ सात फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की. बसंत पंचमी के दिन क्षेत्र में हुई अच्छी बर्फबारी ने इन शादियों को और भी यादगार बना दिया. बर्फ से ढके मंदिर परिसर में संपन्न हुए विवाह समारोहों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिससे त्रियुगीनारायण में विवाह की लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, प्रतिवर्ष यहां विवाह कराने वाले नवयुगलों की संख्या में इजाफा हो रहा है. उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी नवयुगल भगवान शिव-पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगीनारायण पहुंच रहे हैं. ये स्थल तेजी से वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है. इसके साथ ही रुद्रप्रयाग जनपद का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बधानीताल भी बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है.