पानीपत में बहन की शादी में आए युवक की चाकू मारकर हत्या, खुशियां मातम में बदली, वारदात CCTV में कैद
पानीपत में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, घर से बहन की शादी में आए युवक की चाकू मारकर हत्या.
Published : May 13, 2026 at 3:40 PM IST
पानीपत: शहर में बहन की शादी समारोह में आए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. मृतक की पहचान कुणाल के रूप में हुई है. परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
क्या बोले मृतक के परिजनः मृतक की भाभी मीनू ने बताया कि "शादी समारोह के दौरान कुणाल के कुछ दोस्त नशे की हालत में घर पहुंचे थे. देर रात वे घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे. परिवार ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा तो विवाद शुरू हो गया." मीनू के अनुसार, परिवार वाले कुणाल को समझा रहे थे, तभी युवक जबरन घर में घुस आए और कन्यादान के लिए रखा नकदी वाला पैसा लेकर भागने लगे. आरोप है कि वे कुणाल को भी अपने साथ ले गए.
समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप: परिजनों ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी. मीनू का आरोप है कि रात करीब 2 बजे पुलिस स्टेशन में शिकायत देने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं हुई. इसी दौरान कुणाल वापस घर आ गया था, लेकिन कुछ युवक दोबारा उसे बुलाकर अपने साथ ले गए. बाद में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई.
पिटाई में 15-20 युवकों के शामिल होने का आरोपः मीनू ने बताया कि "उन्होंने एक वीडियो देखा है जिसमें करीब 15 से 20 युवक कुणाल को पीटते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए और कहा कि परिवार को अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी गई है."
क्या बोले पुलिस अधिकारीः मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने बताया कि "11 मई की रात एक महिला ने शिकायत दी थी कि कुछ युवकों ने शादी समारोह में आकर मारपीट की है. पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गए थे. बाद में मृतक युवक वापस घर आ गया, लेकिन उसके साथी उसे फिर बुलाकर ले गए. रात में किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ, जिसमें 10-12 युवकों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की."
इलाज के दौरान मौतः डीएसपी के अनुसार, देर रात पुलिस को सूचना मिली कि "एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है. पुलिस ने उसे तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई."
10-12 युवकों के खिलाफ मामला दर्जः पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 10 से 12 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किला थाना और सीआईए की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. मृतक का पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक में कराया जा रहा है.