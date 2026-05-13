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पानीपत में बहन की शादी में आए युवक की चाकू मारकर हत्या, खुशियां मातम में बदली, वारदात CCTV में कैद

पानीपत में खुशियां मातम में बदली ( ETV Bharat )

पानीपत: शहर में बहन की शादी समारोह में आए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. मृतक की पहचान कुणाल के रूप में हुई है. परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. क्या बोले मृतक के परिजनः मृतक की भाभी मीनू ने बताया कि "शादी समारोह के दौरान कुणाल के कुछ दोस्त नशे की हालत में घर पहुंचे थे. देर रात वे घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे. परिवार ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा तो विवाद शुरू हो गया." मीनू के अनुसार, परिवार वाले कुणाल को समझा रहे थे, तभी युवक जबरन घर में घुस आए और कन्यादान के लिए रखा नकदी वाला पैसा लेकर भागने लगे. आरोप है कि वे कुणाल को भी अपने साथ ले गए. बहन की शादी में आए युवक की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat) समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप: परिजनों ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी. मीनू का आरोप है कि रात करीब 2 बजे पुलिस स्टेशन में शिकायत देने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं हुई. इसी दौरान कुणाल वापस घर आ गया था, लेकिन कुछ युवक दोबारा उसे बुलाकर अपने साथ ले गए. बाद में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई.