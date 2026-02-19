ETV Bharat / state

शादी की खुशियां मातम में बदली , भतीजे की 'बिंदौरी' में झूमकर नाचे चाचा की हार्ट अटैक से मौत

झालावाड़ : जिले के पिपलिया गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए हैं. जिस घर में शहनाइयां गूंज रही थीं और दुल्हन की डोली लाने की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब अर्थी सजानी पड़ रही है. भवानीमंडी कस्बे के पिपलिया गांव में एक विवाह समारोह के दौरान सगे चाचा की अचानक मौत हो गई, जिससे पूरी शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं.

​डांस के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत : मामले में जानकारी देते हुए पिपलिया चौकी प्रभारी जयदीप हाड़ा ने बताया कि मृतक माणक चंद (35 वर्ष) के भतीजे मनोज और भतीजी प्रियंका की शादी की रस्में धूमधाम से निभाई जा रही थीं. बुधवार देर रात गांव में 'निकासी' (बिंदौरी) निकाली जा रही थी. चश्मदीदों ने बताया कि चाचा माणक चंद बेहद खुश थे. उन्होंने अपने भतीजे-भतीजी की खुशी में जमकर डांस किया और पैसे भी लुटाए. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी माणक चंद के सीने में तेज दर्द उठा.

