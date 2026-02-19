ETV Bharat / state

शादी की खुशियां मातम में बदली , भतीजे की 'बिंदौरी' में झूमकर नाचे चाचा की हार्ट अटैक से मौत

पिपलिया में शादी की रस्मों के दौरान चाचा की हार्ट अटैक से मौत हो गई.

शादी के घर में मातम
शादी के घर में मातम (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
झालावाड़ : जिले के पिपलिया गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए हैं. जिस घर में शहनाइयां गूंज रही थीं और दुल्हन की डोली लाने की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब अर्थी सजानी पड़ रही है. भवानीमंडी कस्बे के पिपलिया गांव में एक विवाह समारोह के दौरान सगे चाचा की अचानक मौत हो गई, जिससे पूरी शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं.

​डांस के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत : मामले में जानकारी देते हुए पिपलिया चौकी प्रभारी जयदीप हाड़ा ने बताया कि मृतक माणक चंद (35 वर्ष) के भतीजे मनोज और भतीजी प्रियंका की शादी की रस्में धूमधाम से निभाई जा रही थीं. बुधवार देर रात गांव में 'निकासी' (बिंदौरी) निकाली जा रही थी. चश्मदीदों ने बताया कि चाचा माणक चंद बेहद खुश थे. उन्होंने अपने भतीजे-भतीजी की खुशी में जमकर डांस किया और पैसे भी लुटाए. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी माणक चंद के सीने में तेज दर्द उठा.

भतीजे -भतीजी की शादी में सगे चाचा की मौत
भतीजे -भतीजी की शादी में सगे चाचा की मौत (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)

​अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें : परिजनों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत झालावाड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में मौत की वजह 'साइलेंट हार्ट अटैक' मानी जा रही है. पिपलिया चौकी प्रभारी जयदीप हाड़ा ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद इसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा. शुक्रवार को गांव कनवाड़ी से प्रियंका की बारात आनी थी और शनिवार को भतीजे मनोज की बारात रवाना होनी थी. लेकिन इस एक घटना ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है.

