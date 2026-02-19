शादी की खुशियां मातम में बदली , भतीजे की 'बिंदौरी' में झूमकर नाचे चाचा की हार्ट अटैक से मौत
पिपलिया में शादी की रस्मों के दौरान चाचा की हार्ट अटैक से मौत हो गई.
Published : February 19, 2026 at 12:06 PM IST
झालावाड़ : जिले के पिपलिया गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए हैं. जिस घर में शहनाइयां गूंज रही थीं और दुल्हन की डोली लाने की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब अर्थी सजानी पड़ रही है. भवानीमंडी कस्बे के पिपलिया गांव में एक विवाह समारोह के दौरान सगे चाचा की अचानक मौत हो गई, जिससे पूरी शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं.
डांस के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत : मामले में जानकारी देते हुए पिपलिया चौकी प्रभारी जयदीप हाड़ा ने बताया कि मृतक माणक चंद (35 वर्ष) के भतीजे मनोज और भतीजी प्रियंका की शादी की रस्में धूमधाम से निभाई जा रही थीं. बुधवार देर रात गांव में 'निकासी' (बिंदौरी) निकाली जा रही थी. चश्मदीदों ने बताया कि चाचा माणक चंद बेहद खुश थे. उन्होंने अपने भतीजे-भतीजी की खुशी में जमकर डांस किया और पैसे भी लुटाए. कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी माणक चंद के सीने में तेज दर्द उठा.
इसे भी पढ़ें: एक दिन बाद बहन की शादी...सामान लेने निकले भाई की सड़क हादसे में मौत, दूसरा भाई रैफर
अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें : परिजनों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत झालावाड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में मौत की वजह 'साइलेंट हार्ट अटैक' मानी जा रही है. पिपलिया चौकी प्रभारी जयदीप हाड़ा ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद इसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा. शुक्रवार को गांव कनवाड़ी से प्रियंका की बारात आनी थी और शनिवार को भतीजे मनोज की बारात रवाना होनी थी. लेकिन इस एक घटना ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है.
इसे भी पढ़ें:शादी की खुशियां मातम में बदली, खरीदारी कर गांव लौटते समय सड़क हादसा, दूल्हे के दो चचेरे भाइयों की मौत