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फरीदाबाद में तेज रफ्तार बनी आफत, ट्रॉली से टकराई स्विफ्ट कार, उड़े परखच्चे, शादी में जा रहे चार दोस्त घायल

ट्रॉली से टकराई स्विफ्ट कार, उड़े परखच्चे ( ETV Bharat )