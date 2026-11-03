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प्रतापगढ़ में गूंजी शहनाई: 286 बेटियों के हाथ हुए पीले, जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा

प्रतापगढ़ में गूंजी शहनाई: 286 बेटियों के हाथ हुए पीले. ( ETV Bharat )

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में आज आस्था, समाज सेवा और समरसता का एक अनोखा संगम देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 286 बेटियों के हाथ पीले हुए.

एक ही भव्य मंडप के नीचे, मंत्रोच्चार और शहनाइयों की गूंज के बीच 286 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की.

इस भव्य आयोजन में प्रशासन के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने साक्ष्य बनकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार भेंट किए. समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को जिले में ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत एक भव्य एवं अनुशासित समारोह का आयोजन किया गया. इस विशेष कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के 5 विकास खंडों से आए 286 जोड़ों ने पूर्ण विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने नए दांपत्य जीवन की शुरुआत की. प्रतापगढ़ में गूंजी शहनाई: 286 बेटियों के हाथ हुए पीले. (ईटीवी भारत) वर-वधू को मिला जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य के प्रतिनिधि रायसाहब सिंह ने शिरकत की. अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुखद व उज्ज्वल भविष्य की कामना की. सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना निर्धन परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है. इससे समाज में दहेज प्रथा और शादी-विवाह में होने वाले फिजूलखर्च पर प्रभावी अंकुश लग रहा है." सांसद प्रतिनिधि रायसाहब सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और यह आयोजन सरकार की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है. प्रतापगढ़ में गूंजी शहनाई: 286 बेटियों के हाथ हुए पीले. (ईटीवी भारत)