प्रतापगढ़ में गूंजी शहनाई: 286 बेटियों के हाथ हुए पीले, जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा
एक ही मंडप में मंत्रोच्चार के बीच 286 जोड़ों के दांपत्य जीवन पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अमित कुमार पांडेय की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:20 PM IST
प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में आज आस्था, समाज सेवा और समरसता का एक अनोखा संगम देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 286 बेटियों के हाथ पीले हुए.
एक ही भव्य मंडप के नीचे, मंत्रोच्चार और शहनाइयों की गूंज के बीच 286 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की.
इस भव्य आयोजन में प्रशासन के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने साक्ष्य बनकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार भेंट किए.
समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को जिले में ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत एक भव्य एवं अनुशासित समारोह का आयोजन किया गया.
इस विशेष कार्यक्रम में प्रतापगढ़ के 5 विकास खंडों से आए 286 जोड़ों ने पूर्ण विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने नए दांपत्य जीवन की शुरुआत की.
वर-वधू को मिला जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य के प्रतिनिधि रायसाहब सिंह ने शिरकत की. अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुखद व उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना निर्धन परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है. इससे समाज में दहेज प्रथा और शादी-विवाह में होने वाले फिजूलखर्च पर प्रभावी अंकुश लग रहा है."
सांसद प्रतिनिधि रायसाहब सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और यह आयोजन सरकार की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है.
प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय सहायता का ब्योरा
सामूहिक विवाह समारोह की संपूर्ण प्रशासनिक कमान जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र कुमार मौर्य ने संभाली. उनके कुशल नेतृत्व में सुरक्षा, पंजीकरण, पेयजल तथा खानपान की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई.
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का प्रावधान रहा, जिसे पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पादित किया गया.
₹61,000 की आर्थिक सहायता: सीधे वधू के बैंक खाते में हस्तांतरित (डीबीटी) की गई.
गृहस्थी एवं उपहार सामग्री: नवदंपति को नए जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक घरेलू सामान एवं उपहार भेंट किए गए.
उल्लासमय माहौल में संपन्न हुआ आयोजन
समारोह में आए वधू व वर पक्ष के परिजनों और गणमान्य नागरिकों ने शासन-प्रशासन की इस मानवीय पहल की मुक्तकंठ से सराहना की. वैदिक मंत्रों की गूंज और शहनाई की मधुर धुन के बीच पूरा परिसर उल्लास और उत्सव के माहौल से सराबोर रहा.
इन सबने कहा कि "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा संबल साबित हो रही है. प्रतापगढ़ में एक साथ 286 कन्याओं का विवाह न सिर्फ फिजूलखर्ची और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर कड़ा प्रहार है, बल्कि यह समाज में समरसता और समानता का संदेश भी देता है. शासन की इस पहल से आज सैकड़ों बेटियों के नए जीवन की खुशहाल शुरुआत हुई है."