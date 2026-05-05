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निशाने पर बेरोजगार, बढ़ रहा म्यूल अकाउंट का मकड़जाल, जोधपुर में 4000 संदिग्ध खातों की पड़ताल...

जोधपुर साइबर थाने के प्रभारी सुरेश सारण ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट में 2400 संदिग्ध खातों में से 400 की तस्दीक की जा चुकी हैं. इनमें 25 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 11 प्रकरण दर्ज किए. पुलिस के अनुसार, साइबर ठगी का नेटवर्क अब संगठित अपराध का रूप ले चुका है. ठग सीधे आमजन को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि पहले स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों की रैकी करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हों. उनके बैंक खातों को किराए पर लेकर ठगी की रकम एक से दूसरे खाते में घुमाते हैं. जोधपुर में ऐसे खातों के मिलने से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर साइबर ठगों के लिए 'ट्रांजेक्शन हब' बन चुका है. यही कारण है कि कई युवा यह काम बार बार कर रहे हैं. इनके खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए.

जोधपुर: साइबर ठगों को ठगी की राशि जमा करवाकर निकालने के काम आने वाले बैंक खातों (म्यूल एकाउंट) का मकड़जाल फैल रहा है. कमीशन के लालच में बेरोजगार अपने खाते साइबर ठगों को दे रहे हैं. जागरूकता के अभाव में गरीब व बुजुर्गों के खाते इनको मिल रहे हैं. स्थिति यह है कि प्रदेश में हजारों म्यूल एकाउंट होने की बात सामने आ रही हैं. जोधपुर पुलिस कश्मिनरेट समेत पूरी रेंज में चार हजार से ज्यादा संदिग्ध खाते चिह्नित किए जा चुके हैं. जोधपुर कमिश्नरेट में करीब 2400 और रेंज में 1600 खाते संदिग्ध श्रेणी के हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

25 युवा गिरफ्तार: पुलिस का कहना है कि बेरोजगार युवा एवं आर्थिक तंगी के शिकार लोग बैंक खाता ठगों को इस्तेमाल करने के बदले 10 से 15 हजार रुपए प्रति ट्रांजेक्शन के लालच में आ रहे हैं. साइबर ठग ऐसे खातों का उपयोग प्रथम लेयर के रूप में करते हैं, यानी पीड़ित से सीधी राशि इसी खाते में डलवाते हैं. प्रथम लेयर का खाता होने से ऐसे लोग बाद में कानूनी शिकंजे में आते हैं. उनको जेल हो रही है. जोधपुर में अब तक 25 युवाओं को केवल अपना बैंक खाता उपलब्ध कराने के आरोप में जेल जाना पड़ा है. पुलिस के पास ऐसे अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य आसानी से मिलते हैं. अपराध सिद्ध होने पर दस साल की सजा का प्रावधान है, जो युवाओं को पूरा करिअर खराब कर सकता है.

पुलिस कर रही तस्दीक: साइबर थाना पुलिस सूची से 400 खातों की तस्दीक कर चुकी है. इनमें कई खातों में ठगी के लेनदेन की पुष्टि हुई. 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस के सामने बड़ी चुनौती इन खातों के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना है. म्यूल अकाउंट धारक आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन असली ठग अलग-अलग राज्यों या विदेशों से ऑपरेट करते हैं. ऐसे में पूरे नेटवर्क को तोड़ना पुलिस के लिए चुनौती है. पुलिस ठगों की ओर से म्यूल आकाउंट से अन्य खातों में ट्रांसफर करने की चेन की पड़ताल कर रही है.

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ठगों को देते हैं डिजिटल करेंसी: पुलिस के अनुसार, ठग इतने चालाक हैं कि जिन बेरोजगारों के खातों में रुपए मंगवाते हैं, उनसे ही रुपए निकलवाकर बाजार में उपलब्ध यूएसडीटी खरीद कर अपने ट्रांसफर करवा लेते हैं. इससे उनका सीधा हस्तक्षेप खाते से खत्म हो जाता है. ठगी के रुपए जिस खाते में आए, उसी के मालिक के निकाले जाने पर वह प्रमुख आरोपी बन जाता है, जबकि दूरदराज बैठे ठग बच जाते हैं.

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