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कोरबा में सायबर ठगी का मकड़जाल, हर महीने औसतन 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, रिकवरी में छूट रहे पसीने

कोरबा: कोरबा में सायबर ठगी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं. कोरबा जैसे जिले में इसका मकड़जाल फैला हुआ है. ताजा जानकारी के अनुसार अब औसतन हर महीने एक करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हो रही है. अलग-अलग माध्यम से ठग लोगों को मूर्ख बना रहे हैं. आम लोग भी लालच में आकर झांसे में आकर अपने जीवन भर की कमाई गंवा दे रहे हैं. इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचते हैं.

सायबर ठग तकनीक के मामले में कहीं आगे हैं. वो ठगी करने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं. ठग इस रकम को अलग-अलग खातों में भेज देते हैं. जिन निर्दोष लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं. ठगों के माध्यम से छोटी-मोटी खरीदारी की जाती है. जिन छोटे व्यापारियों या अनभिज्ञ लोगों के अकाउंट में ऐसे पैसों का ट्रांजेक्शन दिखता है. वो खाते भी होल्ड हो रहे हैं. यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही है.





अलग-अलग तरीकों से सायबर ठगी

सायबर ठगों के लिए कोरबा जैसा विकसित होता हुआ जिला एक सॉफ्ट टारगेट है. यहां पढ़े लिखे लोगों के साथ ट्राइब्स भी निवास करते हैं. एसईसीएल, बालको, एनटीपीसी, सीएसईबी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के रिटायर्ड कर्मचारियों के अलावा बड़े पैमाने पर व्यापारी भी निवास करते हैं. मुसीबत में पड़े लोगों की परिस्थितियों का यह फायदा उठाते हैं, कई बार अधिक पैसे दिलाने के लालच में आकर लोग सायबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं.अलग-अलग तरह के तरीकों से ठगी हो रही है. पैसे ट्रांसफर करने का लालच दिया जाता है, कई बार नौकरी का झांसा दिया जाता है, लोन के नाम पर ठगी हो रही है. एपीके फाइल भेज कर ओटीपी के जरिए फोन क्लोन करके ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है.

कोरबा में सायबर ठगी का मकड़जाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

औसतन एक करोड़ की ठगी हर महीने

हाल ही में एक वकील का मोबाइल गुम हो गया था. इस गुम मोबाइल से पासवर्ड निकालकर सायबर ठगों ने अकाउंट से रकम उड़ा ली. इस तरह के अलग-अलग मामलों में लोग फंस रहे हैं. कोरबा जिले में औसतन हर महीने एक करोड़ रुपए की सायबर ठगी हो रही है. रकम वापस दिलाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं. ज्यादातर मामलों में लोगों की रकम वापसी नहीं हो पाई है.

सायबर ठगी के अलग-अलग तरीके (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केस नंबर 1 : एसईसीएल कर्मचारी से 7 लाख की ठगी



एसईसीएल दीपका खदान में कार्यरत ज्ञान जायसवाल को आसान और कम ब्याज में लोन दिलाने का प्रलोभन देकर 7 लाख रुपए की ठगी कर ली गई. औपचारिकता के नाम पर उनसे चरणबद्ध तरीके से ₹7 लाख किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए. लोन न मिलने और संपर्क टूटने पर साइबर ठगी का खुलासा हुआ.

केस नंबर 2 : म्यांमार में युवती को बनाया गया था बंधक

कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में निवासरत युवती को नौकरी का झांसा देकर अप्रैल 2025 में बैंकाक के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार के केके पार्क में बुला लिया गया. जहां उसका पासपोर्ट जब्त कर उसे बंधक बना लिया गया. इसके बाद युवती को भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन ट्रैकिंग और निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया गया. करीब 17 महीने तक वह भटकती रही. भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों की मदद से अक्टूबर 2026 में वापसी हुई. दर्री थाना में इस मामले में अपराध दर्ज किया गया है.

केस नंबर 3 : सैलेरी एडवांस एप के जरिए साढ़े 8 लाख रुपये की ठगी

कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान रथराम से 19 अक्टूबर 2026 को सैलरी एडवांस लेने के लिए मोबाइल पर एक ऐप इंस्टॉल करवाया गया और प्रक्रिया शुरू की. इसके बाद कॉल में ठगी के इरादे से खाते में गलती से 10 लाख पहुंच जाने का दावा किया. रकम वापस करने का दबाव बनाया गया. इस झांसे में आकर रथराम ने बैंक के माध्यम से 8 लाख 50 हजार रुपये ठग के बताए गए खाते में भेज दिए.इसके बाद न सैलरी एडवांस मिली, ना ही रकम.