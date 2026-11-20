कोरबा में सायबर ठगी का मकड़जाल, हर महीने औसतन 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, रिकवरी में छूट रहे पसीने
कोरबा में सायबर ठगी का बढ़ता जाल लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है.राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 12:22 PM IST
कोरबा: कोरबा में सायबर ठगी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं. कोरबा जैसे जिले में इसका मकड़जाल फैला हुआ है. ताजा जानकारी के अनुसार अब औसतन हर महीने एक करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हो रही है. अलग-अलग माध्यम से ठग लोगों को मूर्ख बना रहे हैं. आम लोग भी लालच में आकर झांसे में आकर अपने जीवन भर की कमाई गंवा दे रहे हैं. इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचते हैं.
तकनीक में आगे सायबर ठग
सायबर ठग तकनीक के मामले में कहीं आगे हैं. वो ठगी करने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं. ठग इस रकम को अलग-अलग खातों में भेज देते हैं. जिन निर्दोष लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं. ठगों के माध्यम से छोटी-मोटी खरीदारी की जाती है. जिन छोटे व्यापारियों या अनभिज्ञ लोगों के अकाउंट में ऐसे पैसों का ट्रांजेक्शन दिखता है. वो खाते भी होल्ड हो रहे हैं. यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही है.
अलग-अलग तरीकों से सायबर ठगी
सायबर ठगों के लिए कोरबा जैसा विकसित होता हुआ जिला एक सॉफ्ट टारगेट है. यहां पढ़े लिखे लोगों के साथ ट्राइब्स भी निवास करते हैं. एसईसीएल, बालको, एनटीपीसी, सीएसईबी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के रिटायर्ड कर्मचारियों के अलावा बड़े पैमाने पर व्यापारी भी निवास करते हैं. मुसीबत में पड़े लोगों की परिस्थितियों का यह फायदा उठाते हैं, कई बार अधिक पैसे दिलाने के लालच में आकर लोग सायबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं.अलग-अलग तरह के तरीकों से ठगी हो रही है. पैसे ट्रांसफर करने का लालच दिया जाता है, कई बार नौकरी का झांसा दिया जाता है, लोन के नाम पर ठगी हो रही है. एपीके फाइल भेज कर ओटीपी के जरिए फोन क्लोन करके ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है.
औसतन एक करोड़ की ठगी हर महीने
हाल ही में एक वकील का मोबाइल गुम हो गया था. इस गुम मोबाइल से पासवर्ड निकालकर सायबर ठगों ने अकाउंट से रकम उड़ा ली. इस तरह के अलग-अलग मामलों में लोग फंस रहे हैं. कोरबा जिले में औसतन हर महीने एक करोड़ रुपए की सायबर ठगी हो रही है. रकम वापस दिलाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं. ज्यादातर मामलों में लोगों की रकम वापसी नहीं हो पाई है.
केस नंबर 1 : एसईसीएल कर्मचारी से 7 लाख की ठगी
एसईसीएल दीपका खदान में कार्यरत ज्ञान जायसवाल को आसान और कम ब्याज में लोन दिलाने का प्रलोभन देकर 7 लाख रुपए की ठगी कर ली गई. औपचारिकता के नाम पर उनसे चरणबद्ध तरीके से ₹7 लाख किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए. लोन न मिलने और संपर्क टूटने पर साइबर ठगी का खुलासा हुआ.
केस नंबर 2 : म्यांमार में युवती को बनाया गया था बंधक
कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में निवासरत युवती को नौकरी का झांसा देकर अप्रैल 2025 में बैंकाक के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार के केके पार्क में बुला लिया गया. जहां उसका पासपोर्ट जब्त कर उसे बंधक बना लिया गया. इसके बाद युवती को भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन ट्रैकिंग और निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया गया. करीब 17 महीने तक वह भटकती रही. भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों की मदद से अक्टूबर 2026 में वापसी हुई. दर्री थाना में इस मामले में अपराध दर्ज किया गया है.
केस नंबर 3 : सैलेरी एडवांस एप के जरिए साढ़े 8 लाख रुपये की ठगी
कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान रथराम से 19 अक्टूबर 2026 को सैलरी एडवांस लेने के लिए मोबाइल पर एक ऐप इंस्टॉल करवाया गया और प्रक्रिया शुरू की. इसके बाद कॉल में ठगी के इरादे से खाते में गलती से 10 लाख पहुंच जाने का दावा किया. रकम वापस करने का दबाव बनाया गया. इस झांसे में आकर रथराम ने बैंक के माध्यम से 8 लाख 50 हजार रुपये ठग के बताए गए खाते में भेज दिए.इसके बाद न सैलरी एडवांस मिली, ना ही रकम.
केस नंबर 4 : व्यापारी का परिचित बनकर 3 लाख 85 हजार ठगे
कोरबा के निहारिका क्षेत्र से जुड़े एक सेवानिवृत सुमन कुमार बीते 3 नवंबर को ठगी का शिकार बने. सुमन कुमार हाल ही में व्यापार के सिलसिले में लुधियाना से लौटे थे. इसके बाद उन्हें एक कॉल आया. जिसमें ठग ने खुद को लुधियाना का परिचित कपड़ा कारोबारी बताया. जरूरी इमरजेंसी का हवाला दिया, परिचित समझकर सुमन ने ऑनलाइन माध्यम से 3 लाख 85 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. आज तक पैसे वापस नहीं मिले.
सबसे अहम उपाय जागरूकता
एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरुक कर रही है. हम अभियान भी चला रहे हैं, ठगी होने पर 1930 में कॉल करें. आसान प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज हो जाता है.
कई बार ठग, ठगी की गई रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते हैं. अनजाने में व्यापारी भी इसमें फंस जाते हैं. कहीं से कुछ हजार या कुछ 100 रुपये की खरीदी कर ली जाती है. जिसमें यह ठगी की रकम किसी अनभिज्ञ व्यक्ति के खाते में पहुंच जाती है. क्योंकि यह रकम ठगी की है, इसलिए पैसे प्राप्त करने वाले अकाउंट को भी होल्ड कर दिया जाता है- लखन पटले,एएसपी
एएसपी लखन पटले ने बताया कि इसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया है. आसानी से अकाउंट को फिर से क्रियाशील करवाया जाता है. ठगी से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय जागरूकता और लालच से बचकर रहना है.
अकाउंट होल्ड होना एक बड़ी समस्या
साइबर ठगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कई पोर्टल बनाए हैं. 1930 पर रिपोर्टिंग करनी होती है. सरकार के जीआरएम पोर्टल पर रिपोर्ट करने और बैंक में रिपोर्ट करने के बाद जिस अकाउंट में पैसे ठग भेजते हैं,उस अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है. कई बार पैसे अलग-अलग अकाउंट में भेजे जाते हैं. जिन अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं. वहां से ठग अपने जरूरत के अनुसार शॉपिंग करते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर दीगर राज्य का ठग कोरबा में किसी कार वॉशिंग वाले के पास जाकर कार वॉशिंग कराता और 500 रुपए ट्रांसफर कर देता है, तब ऐसी स्थिति में 500 रुपए को प्राप्त करने वाले कार वॉशिंग संचालक के अकाउंट को भी होल्ड कर दिया जाता है.
अकाउंट होल्डर को काटने पड़ते हैं चक्कर
अब इस अकाउंट को होल्ड से वापस क्रियाशील बनाने के लिए बैंक और पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इसमें कई बार आम लोग परेशान हो जाते हैं. जिनका इस पूरी ठगी से कोई लेना-देना नहीं होता. पुलिस ऐसे अकाउंट को जल्दी ही क्रियाशील बनाने और आसान प्रक्रिया के बाद कहती है. लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. कड़ी मशक्कत के बाद अकाउंट को वापस क्रियाशील किया जाता है. दीगर राज्य के पुलिस की भी सहायता लेनी पड़ती है.
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